https://ria.ru/20231207/putin-1914375353.html
Путин заявил, что выражение "Россия — бензоколонка" больше не актуально
Путин заявил, что выражение "Россия — бензоколонка" больше не актуально - РИА Новости, 07.12.2023
Путин заявил, что выражение "Россия — бензоколонка" больше не актуально
Выражение "Россия - бензоколонка" сейчас к стране не применимо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:58
2023-12-07T14:58
2023-12-07T16:00
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Выражение "Россия - бензоколонка" сейчас к стране не применимо, заявил президент РФ Владимир Путин."И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
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в мире, владимир путин, экономика, россия
В мире, Владимир Путин, Экономика, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин заявил, что выражение "Россия — бензоколонка" больше не актуально
Путин: выражение "Россия — бензоколонка" сейчас к стране не применимо