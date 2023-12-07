https://ria.ru/20231207/putin-1914375353.html

Путин заявил, что выражение "Россия — бензоколонка" больше не актуально

Путин заявил, что выражение "Россия — бензоколонка" больше не актуально - РИА Новости, 07.12.2023

Путин заявил, что выражение "Россия — бензоколонка" больше не актуально

Выражение "Россия - бензоколонка" сейчас к стране не применимо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:58

2023-12-07T14:58

2023-12-07T16:00

в мире

владимир путин

экономика

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Выражение "Россия - бензоколонка" сейчас к стране не применимо, заявил президент РФ Владимир Путин."И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20231207/putin-1914379351.html

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в мире, владимир путин, экономика, россия