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Запад пытается тормозить рост "глобальной периферии", заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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14:51 07.12.2023 (обновлено: 16:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914372589.html
Запад пытается тормозить рост "глобальной периферии", заявил Путин
Запад пытается тормозить рост "глобальной периферии", заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Запад пытается тормозить рост "глобальной периферии", заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что элиты Запада пытаются тормозить рост "глобальной периферии", которую используют как колонии, дошли до отмены самих... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:51
2023-12-07T16:59
в мире
владимир путин
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что элиты Запада пытаются тормозить рост "глобальной периферии", которую используют как колонии, дошли до отмены самих принципов рыночной экономики."В истории человечества, во все времена и во всех сферах кто-то развивался, кто-то затихал, новые лидеры появлялись. Так (происходит) в мировой экономике и сегодня. Элиты западных стран, тем не менее, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать, как ресурс, как источник ренты, просто как колонии", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".По его словам, западные элиты для реализации своих планов прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политические ситуации и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. "Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить", - отметил президент."Когда складывалась эта система, так называемая глобализация, здесь, наверняка, люди помнят, о чем тогда говорили: "Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия, границы должны быть открыты, нельзя закрывать границы ни в коем случае. Как же так? Это противоречит идее мирового развития". Но как только (у них) появились конкуренты, "хлоп" и свои собственные границы (они.) начали тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать. Вот вам и все принципы", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20231207/putin-1914379351.html
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Путин об отмене принципов рыночной экономики западными политиками
Путин об отмене принципов рыночной экономики западными политиками
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Запад пытается тормозить рост "глобальной периферии", заявил Путин

Путин: элиты запада пытаются тормозить рост "глобальной периферии"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что элиты Запада пытаются тормозить рост "глобальной периферии", которую используют как колонии, дошли до отмены самих принципов рыночной экономики.
«
"В истории человечества, во все времена и во всех сферах кто-то развивался, кто-то затихал, новые лидеры появлялись. Так (происходит) в мировой экономике и сегодня. Элиты западных стран, тем не менее, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать, как ресурс, как источник ренты, просто как колонии", - сказал Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
По его словам, западные элиты для реализации своих планов прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политические ситуации и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. "Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить", - отметил президент.
"Когда складывалась эта система, так называемая глобализация, здесь, наверняка, люди помнят, о чем тогда говорили: "Все должны быть в равных условиях, все должны быть поставлены в такие равные условия, границы должны быть открыты, нельзя закрывать границы ни в коем случае. Как же так? Это противоречит идее мирового развития". Но как только (у них) появились конкуренты, "хлоп" и свои собственные границы (они.) начали тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать. Вот вам и все принципы", - заключил глава государства.
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