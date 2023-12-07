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В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
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14:48 07.12.2023 (обновлено: 15:16 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914371897.html
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин
Глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, которые связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:48
2023-12-07T15:16
владимир путин
в мире
россия
втб
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, которые связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
https://ria.ru/20231205/strakh-1913759225.html
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владимир путин, в мире, россия, втб
Владимир Путин, В мире, Россия, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин

Путин: в системе международных отношений происходят необратимые изменения

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, которые связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Страх заставляет Запад совершать роковую ошибку
5 декабря, 08:00
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Владимир ПутинВ миреРоссияВТБ
 
 
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