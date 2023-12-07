https://ria.ru/20231207/putin-1914371897.html
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин
Глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, которые связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:48
2023-12-07T14:48
2023-12-07T15:16
владимир путин
в мире
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инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений, которые связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель, заявил президент России Владимир Путин."Вы знаете, что сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и, как только что было сказано, необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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Владимир Путин, В мире, Россия, ВТБ, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
В международных отношениях происходят необратимые изменения, заявил Путин
Путин: в системе международных отношений происходят необратимые изменения