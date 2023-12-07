https://ria.ru/20231207/produktsiya-1914308001.html
Российские производители представили свою продукцию партнерам из Мьянмы
Российские производители представили свою продукцию партнерам из Мьянмы - РИА Новости, 07.12.2023
Российские производители представили свою продукцию партнерам из Мьянмы
Многоотраслевая деловая миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Торгового представительства России в Мьянме... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:00
2023-12-07T12:00
2023-12-07T12:00
экономика
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мьянма
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Торгового представительства России в Мьянме завершилась там 6 декабря, сообщает центр."За 2 дня миссии российские компании провели более 100 переговоров с потенциальными партнерами. Экспортеры представили в Мьянме продукцию и решения в области IТ, пищевой промышленности и машиностроения", - говорится в сообщении.На официальной церемонии открытия бизнес-миссии с приветственным словом выступили генеральный секретарь торгово-промышленной палаты Мьянмы Кайн Кайн Ноэ и заместитель торгового представителя России в Мьянме Александр Гурьянов.В рамках миссии также состоялась многосторонняя встреча "Векторы развития двустороннего сотрудничества между Россией и Мьянмой", в ходе которой представители профильных ассоциаций и бизнес-сообщества обеих стран установили прямые деловые контакты и обсудили стратегии укрепления партнерских отношений. Участники встречи высоко оценили потенциал сотрудничества.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях и выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20231206/veb-1914120142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мьянма, александр гурьянов, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Мьянма, Александр Гурьянов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Торгового представительства России в Мьянме завершилась там 6 декабря, сообщает центр.
"За 2 дня миссии российские компании провели более 100 переговоров с потенциальными партнерами. Экспортеры представили в Мьянме продукцию и решения в области IТ, пищевой промышленности и машиностроения", - говорится в сообщении.
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На официальной церемонии открытия бизнес-миссии с приветственным словом выступили генеральный секретарь торгово-промышленной палаты Мьянмы Кайн Кайн Ноэ и заместитель торгового представителя России в Мьянме Александр Гурьянов
.
В рамках миссии также состоялась многосторонняя встреча "Векторы развития двустороннего сотрудничества между Россией и Мьянмой", в ходе которой представители профильных ассоциаций и бизнес-сообщества обеих стран установили прямые деловые контакты и обсудили стратегии укрепления партнерских отношений. Участники встречи высоко оценили потенциал сотрудничества.
Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях и выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".