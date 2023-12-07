https://ria.ru/20231207/privivka-1914312001.html

В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова

В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023

В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова

Прививки от гриппа сделали 52% населения России, это создает защиту, но тем, кто еще не вакцинировался, следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:04

2023-12-07T12:04

2023-12-07T12:50

россия

здоровье - общество

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Прививки от гриппа сделали 52% населения России, это создает защиту, но тем, кто еще не вакцинировался, следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день 52% от совокупного населения РФ привиты. Это создают защиту. Но болеют сегодня гриппом не очень легко и люди, которые не привиты", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что кто ещё не сделал прививку, нужно успеть привиться. Циркулирующие вирусы гриппа абсолютно совпадают с вакцинными штаммами и пока не выработали устойчивости к противовирусным препаратам, которые есть в лечебных учреждениях, уточнила Попова.По ее словам, для профилактики ОРВИ следовало бы также носить маски.

https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html

https://ria.ru/20231207/riski-1914272959.html

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россия, здоровье - общество, анна попова