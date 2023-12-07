https://ria.ru/20231207/privivka-1914312001.html
В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова
В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2023
В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова
Прививки от гриппа сделали 52% населения России, это создает защиту, но тем, кто еще не вакцинировался, следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:04
2023-12-07T12:04
2023-12-07T12:50
россия
здоровье - общество
анна попова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Прививки от гриппа сделали 52% населения России, это создает защиту, но тем, кто еще не вакцинировался, следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день 52% от совокупного населения РФ привиты. Это создают защиту. Но болеют сегодня гриппом не очень легко и люди, которые не привиты", - сказала Попова журналистам.Она отметила, что кто ещё не сделал прививку, нужно успеть привиться. Циркулирующие вирусы гриппа абсолютно совпадают с вакцинными штаммами и пока не выработали устойчивости к противовирусным препаратам, которые есть в лечебных учреждениях, уточнила Попова.По ее словам, для профилактики ОРВИ следовало бы также носить маски.
https://ria.ru/20231207/zabolevaemost-1914312783.html
https://ria.ru/20231207/riski-1914272959.html
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россия, здоровье - общество, анна попова
Россия, Здоровье - Общество, Анна Попова
В России прививки от гриппа сделали 52 процента населения, заявила Попова
Попова: в России прививки от гриппа сделали 52 процента населения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Прививки от гриппа сделали 52% населения России, это создает защиту, но тем, кто еще не вакцинировался, следует привиться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день 52% от совокупного населения РФ привиты. Это создают защиту. Но болеют сегодня гриппом не очень легко и люди, которые не привиты", - сказала Попова журналистам.
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Она отметила, что кто ещё не сделал прививку, нужно успеть привиться. Циркулирующие вирусы гриппа абсолютно совпадают с вакцинными штаммами и пока не выработали устойчивости к противовирусным препаратам, которые есть в лечебных учреждениях, уточнила Попова.
По ее словам, для профилактики ОРВИ следовало бы также носить маски.
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