https://ria.ru/20231207/prigovor-1914393868.html

В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку

В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку - РИА Новости, 07.12.2023

В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку

Суд приговорил к 10 годам колонии лихача, насмерть сбившего в Подмосковье шестилетнюю девочку и ее бабушку, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:47

2023-12-07T15:47

2023-12-07T15:47

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии лихача, насмерть сбившего в Подмосковье шестилетнюю девочку и ее бабушку, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. Трагедия произошла 2 ноября прошлого года: 44-летний осужденный в наркотическом опьянении сбил на дороге Панино-Малино бабушку и внучку, которые шли по проезжей части. Обе погибли на месте. "Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 6-летней девочки и её 73-летней бабушки... Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в релизе. После освобождения ему будет запрещено еще три года садиться за руль.

https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913941670.html

https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)