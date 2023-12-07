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В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку - РИА Новости, 07.12.2023
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15:47 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/prigovor-1914393868.html
В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку
В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку - РИА Новости, 07.12.2023
В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку
Суд приговорил к 10 годам колонии лихача, насмерть сбившего в Подмосковье шестилетнюю девочку и ее бабушку, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:47
2023-12-07T15:47
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии лихача, насмерть сбившего в Подмосковье шестилетнюю девочку и ее бабушку, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области. Трагедия произошла 2 ноября прошлого года: 44-летний осужденный в наркотическом опьянении сбил на дороге Панино-Малино бабушку и внучку, которые шли по проезжей части. Обе погибли на месте. "Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 6-летней девочки и её 73-летней бабушки... Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в релизе. После освобождения ему будет запрещено еще три года садиться за руль.
https://ria.ru/20231205/ubiystvo-1913941670.html
https://ria.ru/20231130/prigovor-1912940103.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье вынесли приговор лихачу, задавившему бабушку и внучку

СК: в Подмосковье лихача, задавившего бабушку и внучку, приговорили к 10 годам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам колонии лихача, насмерть сбившего в Подмосковье шестилетнюю девочку и ее бабушку, сообщается в Telegram-канале ГСУСК по Московской области.
Трагедия произошла 2 ноября прошлого года: 44-летний осужденный в наркотическом опьянении сбил на дороге Панино-Малино бабушку и внучку, которые шли по проезжей части. Обе погибли на месте.
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"Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 6-летней девочки и её 73-летней бабушки... Приговором городского суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в релизе.
После освобождения ему будет запрещено еще три года садиться за руль.
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