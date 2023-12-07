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Прокуратура обжаловала приговор убийце восьмилетнего мальчика в Мончегорске - РИА Новости, 07.12.2023
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12:54 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/prigovor-1914331420.html
Прокуратура обжаловала приговор убийце восьмилетнего мальчика в Мончегорске
Прокуратура обжаловала приговор убийце восьмилетнего мальчика в Мончегорске - РИА Новости, 07.12.2023
Прокуратура обжаловала приговор убийце восьмилетнего мальчика в Мончегорске
Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор Сергею Цветкову, который получил 24 года за изнасилование и убийство 8-летнего мальчика в Мончегорске, сообщил РИА РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:54
2023-12-07T12:54
происшествия
мончегорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор Сергею Цветкову, который получил 24 года за изнасилование и убийство 8-летнего мальчика в Мончегорске, сообщил РИА Новости столичный адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы матери погибшего ребенка. "Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор. Потерпевшая сторона также обжаловала решение суда. Считаю приговор в отношении Цветкова несправедливым и не отвечающим принципу соразмерности. Суд отнесся гуманно и в должной степени не оценил способ убийства несовершеннолетнего, роль и степень участия Цветкова, его попытку уничтожить доказательства, изобличающие его", - сказал Алешкин. По словам защитника, они намерены добиваться изменения наказания на пожизненный срок. "Цветков вину в инкриминированных ему преступлениях не признал и не раскаялся. Не осознал степень общественной опасности совершенных деяний, в связи с чем нуждается в длительной изоляции от общества", - добавил он. В ноябре Мурманский областной суд приговорил Цветкова к 24 годам колонии строгого режима и удовлетворил иск потерпевшей в размере 2 миллионов рублей. В ходе прений сторон прокурор требовал для обвиняемого пожизненного лишения свободы. Как сообщало региональное управление СК РФ, 1 июля 2022 года в Мончегорске мужчина, находясь в квартире, где жил ребенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика обнаружила его мать. Подозреваемого 1970 года рождения задержали через неделю, вскоре арестовали. Алешкин рассказывал, что Цветков выбрал себе в жертву мальчика, который ему доверял и открыл дверь, планировал преступление заранее, усыпляя бдительность матери и притворяясь, что она ему интересна.
https://ria.ru/20231206/terrorizm-1914084521.html
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происшествия, мончегорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мончегорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура обжаловала приговор убийце восьмилетнего мальчика в Мончегорске

Алешкин: приговор за изнасилование и убийство ребенка в Мончегорске обжалован

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура и потерпевшие обжаловали приговор Сергею Цветкову, который получил 24 года за изнасилование и убийство 8-летнего мальчика в Мончегорске, сообщил РИА Новости столичный адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы матери погибшего ребенка.
«
"Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор. Потерпевшая сторона также обжаловала решение суда. Считаю приговор в отношении Цветкова несправедливым и не отвечающим принципу соразмерности. Суд отнесся гуманно и в должной степени не оценил способ убийства несовершеннолетнего, роль и степень участия Цветкова, его попытку уничтожить доказательства, изобличающие его", - сказал Алешкин.
По словам защитника, они намерены добиваться изменения наказания на пожизненный срок. "Цветков вину в инкриминированных ему преступлениях не признал и не раскаялся. Не осознал степень общественной опасности совершенных деяний, в связи с чем нуждается в длительной изоляции от общества", - добавил он.
В ноябре Мурманский областной суд приговорил Цветкова к 24 годам колонии строгого режима и удовлетворил иск потерпевшей в размере 2 миллионов рублей. В ходе прений сторон прокурор требовал для обвиняемого пожизненного лишения свободы.
Как сообщало региональное управление СК РФ, 1 июля 2022 года в Мончегорске мужчина, находясь в квартире, где жил ребенок, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Тело мальчика обнаружила его мать. Подозреваемого 1970 года рождения задержали через неделю, вскоре арестовали.
Алешкин рассказывал, что Цветков выбрал себе в жертву мальчика, который ему доверял и открыл дверь, планировал преступление заранее, усыпляя бдительность матери и притворяясь, что она ему интересна.
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