https://ria.ru/20231207/premiya-1914487401.html

В Москве наградили жителей Дальнего Востока за помощь в СВО

В Москве наградили жителей Дальнего Востока за помощь в СВО - РИА Новости, 07.12.2023

В Москве наградили жителей Дальнего Востока за помощь в СВО

Торжественная церемония награждения ежегодной общественно-деловой премией "Звезда Дальнего Востока", которую ранее вручали внесшим значительный вклад в развитие РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T21:29

2023-12-07T21:29

2023-12-07T21:31

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

приморский край

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Торжественная церемония награждения ежегодной общественно-деловой премией "Звезда Дальнего Востока", которую ранее вручали внесшим значительный вклад в развитие ДФО компаниям и людям, а в этот раз - наиболее активно включившимся в работу на победу России в спецоперации, прошла в четверг в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В номинации "Волонтерство" награждена Ольга Ангабаева из Бурятии, которая создала собственный волонтерский центр. В номинации "Все для Победы" среди предприятий, выпускающих продукцию двойного назначения, отмечен Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал "Желдорреммаш", а в номинации "Новаторство" - "Лесозаводский промкомбинат - Пошив" из Приморского края, который шьет одежду для участников спецоперации. В журналистской номинации "Красная строка" лауреатом стала Екатерина Колч из Камчатского края за серию интервью с участниками СВО. В номинации "Вузы для СВО" победителем стала Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им В.Р. Филиппова. В рамках мероприятия гостям представили выставку "Донбасс за нами", название которой повторяет слова народного гимна Донбасса. Все 11 дальневосточных регионов взяли шефство над территориями ДНР, помогая восстанавливать разрушенные города. Кроме того, жители ДФО передают помощь для военных. На снимках - воюющие дальневосточники, разбитые украинскими обстрелами церковь и трамвай, солдат, читающий письмо от родных, строители на восстановлении разрушенного дома, встреча освобожденного из плена. "Я там (в Донбассе) был несколько раз, первое, на что обращаешь внимание, - там нет ни одной свежей школы, построенной после 1991 года, нет ни одного детского садика, ни одной библиотеки, ни одного бассейна - все, что построено, уже построено при России, когда регионы вернулись в состав России", - рассказал собравшимся на церемонию заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Премия "Звезда Дальнего Востока" организована при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

https://ria.ru/20231207/volonterstvo-1914485120.html

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донбасс

приморский край

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общество, россия, донбасс, приморский край