https://ria.ru/20231207/premiya-1914470034.html

Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"

Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе" - РИА Новости, 07.12.2023

Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:05

2023-12-07T19:05

2023-12-07T19:05

выставка-форум "россия"

общество

нижний новгород

михаил мурашко

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование", передает корреспондент РИА Новости. "Мне кажется, те номинации - здоровье нации, волонтеры и помощь в экстренных ситуациях - это то, что отражает нашу сегодняшнюю жизнь и потребность. Все то, что создано волонтерским движением "Мы Вместе" в период пандемии и то, что продолжается по сей день - это нужный нам проект", - сказал Мурашко во время вручения наград. В категории "НКО" номинации "Здоровье нации" победителем стало Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" с проектом по продвижению диспансеризации и здорового образа жизни, а в категории "Волонтеры" этой же номинации - Иван Бочарин из Нижнего Новгорода с проектом "Мир ЗОЖ без преград". В номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование" победила турецкая ассоциация Ahbap с проектом "2023 Ahbap распространяет добро". "Все проекты, которые сегодня представлены, не могли бы реализоваться, если бы не создавалась инфраструктура в стране. Медицинские организации, все те процессы, производство лекарств, медицинских изделий - все это реализуется в рамках федеральных проектов, которые инициировал президент России", - отметил Мурашко. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран.

https://ria.ru/20231205/premiya-1913952553.html

https://ria.ru/20231207/vystavka-1914468667.html

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общество, нижний новгород, михаил мурашко