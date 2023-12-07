Рейтинг@Mail.ru
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе" - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
19:05 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/premiya-1914470034.html
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе" - РИА Новости, 07.12.2023
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:05
2023-12-07T19:05
выставка-форум "россия"
общество
нижний новгород
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование", передает корреспондент РИА Новости. "Мне кажется, те номинации - здоровье нации, волонтеры и помощь в экстренных ситуациях - это то, что отражает нашу сегодняшнюю жизнь и потребность. Все то, что создано волонтерским движением "Мы Вместе" в период пандемии и то, что продолжается по сей день - это нужный нам проект", - сказал Мурашко во время вручения наград. В категории "НКО" номинации "Здоровье нации" победителем стало Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" с проектом по продвижению диспансеризации и здорового образа жизни, а в категории "Волонтеры" этой же номинации - Иван Бочарин из Нижнего Новгорода с проектом "Мир ЗОЖ без преград". В номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование" победила турецкая ассоциация Ahbap с проектом "2023 Ahbap распространяет добро". "Все проекты, которые сегодня представлены, не могли бы реализоваться, если бы не создавалась инфраструктура в стране. Медицинские организации, все те процессы, производство лекарств, медицинских изделий - все это реализуется в рамках федеральных проектов, которые инициировал президент России", - отметил Мурашко. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран.
https://ria.ru/20231205/premiya-1913952553.html
https://ria.ru/20231207/vystavka-1914468667.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_23d9c40aba4af7f772f046914523b94f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижний новгород, михаил мурашко
Выставка-форум "Россия", Общество, Нижний Новгород, Михаил Мурашко
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"

Мурашко наградил победителей премии "МыВместе" в двух номинациях

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование", передает корреспондент РИА Новости.
"Мне кажется, те номинации - здоровье нации, волонтеры и помощь в экстренных ситуациях - это то, что отражает нашу сегодняшнюю жизнь и потребность. Все то, что создано волонтерским движением "Мы Вместе" в период пандемии и то, что продолжается по сей день - это нужный нам проект", - сказал Мурашко во время вручения наград.
Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024#
Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024
5 декабря, 17:44
В категории "НКО" номинации "Здоровье нации" победителем стало Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" с проектом по продвижению диспансеризации и здорового образа жизни, а в категории "Волонтеры" этой же номинации - Иван Бочарин из Нижнего Новгорода с проектом "Мир ЗОЖ без преград".
В номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование" победила турецкая ассоциация Ahbap с проектом "2023 Ahbap распространяет добро".
"Все проекты, которые сегодня представлены, не могли бы реализоваться, если бы не создавалась инфраструктура в стране. Медицинские организации, все те процессы, производство лекарств, медицинских изделий - все это реализуется в рамках федеральных проектов, которые инициировал президент России", - отметил Мурашко.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Вчера, 18:58
 
Выставка-форум "Россия"ОбществоНижний НовгородМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала