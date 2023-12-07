https://ria.ru/20231207/premiya-1914470034.html
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе" - РИА Новости, 07.12.2023
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:05
2023-12-07T19:05
2023-12-07T19:05
выставка-форум "россия"
общество
нижний новгород
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_0:74:3110:1823_1920x0_80_0_0_f5dd9c50183c27c7384160d294cb6d2b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование", передает корреспондент РИА Новости. "Мне кажется, те номинации - здоровье нации, волонтеры и помощь в экстренных ситуациях - это то, что отражает нашу сегодняшнюю жизнь и потребность. Все то, что создано волонтерским движением "Мы Вместе" в период пандемии и то, что продолжается по сей день - это нужный нам проект", - сказал Мурашко во время вручения наград. В категории "НКО" номинации "Здоровье нации" победителем стало Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" с проектом по продвижению диспансеризации и здорового образа жизни, а в категории "Волонтеры" этой же номинации - Иван Бочарин из Нижнего Новгорода с проектом "Мир ЗОЖ без преград". В номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование" победила турецкая ассоциация Ahbap с проектом "2023 Ahbap распространяет добро". "Все проекты, которые сегодня представлены, не могли бы реализоваться, если бы не создавалась инфраструктура в стране. Медицинские организации, все те процессы, производство лекарств, медицинских изделий - все это реализуется в рамках федеральных проектов, которые инициировал президент России", - отметил Мурашко. Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран.
https://ria.ru/20231205/premiya-1913952553.html
https://ria.ru/20231207/vystavka-1914468667.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912835174_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_23d9c40aba4af7f772f046914523b94f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижний новгород, михаил мурашко
Выставка-форум "Россия", Общество, Нижний Новгород, Михаил Мурашко
Глава Минздрава наградил победителей премии "МыВместе"
Мурашко наградил победителей премии "МыВместе" в двух номинациях
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вручил награды победителям международной премии #МыВместе в номинации "Здоровье нации" и специальной номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование", передает корреспондент РИА Новости.
"Мне кажется, те номинации - здоровье нации, волонтеры и помощь в экстренных ситуациях - это то, что отражает нашу сегодняшнюю жизнь и потребность. Все то, что создано волонтерским движением "Мы Вместе" в период пандемии и то, что продолжается по сей день - это нужный нам проект", - сказал Мурашко во время вручения наград.
Победители премии #МЫВМЕСТЕ примут участие в Молодежном дне ПМЭФ-2024
В категории "НКО" номинации "Здоровье нации" победителем стало Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" с проектом по продвижению диспансеризации и здорового образа жизни, а в категории "Волонтеры" этой же номинации - Иван Бочарин из Нижнего Новгорода с проектом "Мир ЗОЖ без преград".
В номинации "Здравоохранение и экстренное реагирование" победила турецкая ассоциация Ahbap с проектом "2023 Ahbap распространяет добро".
"Все проекты, которые сегодня представлены, не могли бы реализоваться, если бы не создавалась инфраструктура в стране. Медицинские организации, все те процессы, производство лекарств, медицинских изделий - все это реализуется в рамках федеральных проектов, которые инициировал президент России", - отметил Мурашко.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума "Россия" с 4 по 7 декабря. В 2023 году, по данным организаторов, он объединит 10 тысяч участников из 95 стран.
Кириенко высказался о выставке-форуме "Россия" на ВДНХ