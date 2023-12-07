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На востоке Москвы загорелся покрасочный цех - РИА Новости, 07.12.2023
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18:01 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pozhar-1914453604.html
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех - РИА Новости, 07.12.2023
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех
Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:01
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происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Электрозаводская, дом 21, строение 40", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар происходит в покрасочном цеху на площади 50 квадратных метров. "Со слов администрации, людей в здании нет", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех

На улице Электрозаводская на востоке Москвы загорелся покрасочный цех

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Электрозаводская, дом 21, строение 40", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар происходит в покрасочном цеху на площади 50 квадратных метров.
"Со слов администрации, людей в здании нет", - отметил представитель ведомства.
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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