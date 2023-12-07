https://ria.ru/20231207/pozhar-1914453604.html

На востоке Москвы загорелся покрасочный цех

На востоке Москвы загорелся покрасочный цех - РИА Новости, 07.12.2023

На востоке Москвы загорелся покрасочный цех

Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:01

2023-12-07T18:01

2023-12-07T18:01

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Электрозаводская, дом 21, строение 40", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар происходит в покрасочном цеху на площади 50 квадратных метров. "Со слов администрации, людей в здании нет", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)