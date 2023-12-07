https://ria.ru/20231207/pozhar-1914453604.html
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех - РИА Новости, 07.12.2023
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех
Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:01
2023-12-07T18:01
2023-12-07T18:01
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_33ec15a4ff4f5d0ecc75430c2a2e3549.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Электрозаводская, дом 21, строение 40", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожар происходит в покрасочном цеху на площади 50 квадратных метров. "Со слов администрации, людей в здании нет", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7ffcc58a7c892fb71027227f69c17d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На востоке Москвы загорелся покрасочный цех
На улице Электрозаводская на востоке Москвы загорелся покрасочный цех
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Покрасочный цех загорелся на площади порядка 50 квадратных метров на востоке Москвы, людей в здании, по предварительной информации, нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Электрозаводская, дом 21, строение 40", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пожар происходит в покрасочном цеху на площади 50 квадратных метров.
"Со слов администрации, людей в здании нет", - отметил представитель ведомства.
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2022-2023 годах