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Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека - РИА Новости, 07.12.2023
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09:02 07.12.2023 (обновлено: 09:46 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/pozhar-1914265241.html
Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека
Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека - РИА Новости, 07.12.2023
Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека
Четыре человека погибли при пожаре в здании в Ярославской области, где, по предварительным данным, изготавливали уголь для мангалов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:02
2023-12-07T09:46
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в здании в Ярославской области, где, по предварительным данным, изготавливали уголь для мангалов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.О пожаре сообщила прокуратура региона."Пожар произошёл в ночь с 6 на 7 декабря текущего года в административном здании вблизи деревни Левцово Ярославского района. Имеются погибшие", - сообщила прокуратура, отметив, что проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности."Погибли четыре человека", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что пожар возник в здании, где, по предварительным данным, производили уголь для мангалов.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека

Под Ярославлем четверо погибли в пожаре в здании, где делают уголь для мангалов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в здании в Ярославской области, где, по предварительным данным, изготавливали уголь для мангалов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
О пожаре сообщила прокуратура региона.
"Пожар произошёл в ночь с 6 на 7 декабря текущего года в административном здании вблизи деревни Левцово Ярославского района. Имеются погибшие", - сообщила прокуратура, отметив, что проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.
"Погибли четыре человека", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что пожар возник в здании, где, по предварительным данным, производили уголь для мангалов.
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