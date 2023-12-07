https://ria.ru/20231207/pozhar-1914265241.html

Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека

Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека - РИА Новости, 07.12.2023

Источник: при пожаре в здании под Ярославлем погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в здании в Ярославской области, где, по предварительным данным, изготавливали уголь для мангалов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:02

2023-12-07T09:02

2023-12-07T09:46

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в здании в Ярославской области, где, по предварительным данным, изготавливали уголь для мангалов, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.О пожаре сообщила прокуратура региона."Пожар произошёл в ночь с 6 на 7 декабря текущего года в административном здании вблизи деревни Левцово Ярославского района. Имеются погибшие", - сообщила прокуратура, отметив, что проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности."Погибли четыре человека", - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Представитель прокуратуры уточнил РИА Новости, что пожар возник в здании, где, по предварительным данным, производили уголь для мангалов.

https://ria.ru/20231206/pozhar-1914023911.html

ярославль

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2023

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происшествия, ярославль