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В Одесской области пострадали объекты портовой инфраструктуры - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 07.12.2023 (обновлено: 10:24 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/povrezhdenie-1914269579.html
В Одесской области пострадали объекты портовой инфраструктуры
В Одесской области пострадали объекты портовой инфраструктуры - РИА Новости, 07.12.2023
В Одесской области пострадали объекты портовой инфраструктуры
Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Измаильском районе Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:30
2023-12-07T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
измаильский район
украина
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Измаильском районе Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. "Есть попадания. &lt;...&gt; Повреждено складское помещение, элеватор и грузовики", — говорится в сообщении. На месте возник пожар, который позднее ликвидировали.Также минувшей ночью сообщалось о звуках взрывов в Хмельницкой области. Местные СМИ со ссылкой на первого замглавы военной администрации региона Сергея Тюрина передавали, что работает ПВО.Воздушную тревогу на Украине объявляют ежедневно, иногда по всей стране. Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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одесская область
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в мире, одесская область, измаильский район, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Измаильский район, Украина
В Одесской области пострадали объекты портовой инфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении объектов портовой инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Объекты портовой инфраструктуры получили повреждения в Измаильском районе Одесской области Украины, заявил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
"Есть попадания. <...> Повреждено складское помещение, элеватор и грузовики", — говорится в сообщении.
На месте возник пожар, который позднее ликвидировали.
Также минувшей ночью сообщалось о звуках взрывов в Хмельницкой области. Местные СМИ со ссылкой на первого замглавы военной администрации региона Сергея Тюрина передавали, что работает ПВО.
Воздушную тревогу на Украине объявляют ежедневно, иногда по всей стране. Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, военные не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Вчера, 02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьИзмаильский районУкраина
 
 
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