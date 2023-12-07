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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 160... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:19
2023-12-07T14:19
2023-12-07T14:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 160 солдат, сообщило Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что потери ВСУ при этом составили до 160 военнослужащих. Кроме того, противник лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, а также артиллерийской системы М777 производства США.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 160 военных на Южнодонецком направлении