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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.12.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 160... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:19

2023-12-07T14:19

2023-12-07T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" нанесли поражение трём украинским бригадам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 160 солдат, сообщило Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии со штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое, Никольское и Урожайное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что потери ВСУ при этом составили до 160 военнослужащих. Кроме того, противник лишился двух боевых бронированных машин, трёх автомобилей, а также артиллерийской системы М777 производства США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность