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СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России - РИА Новости, 07.12.2023
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14:24 07.12.2023 (обновлено: 14:29 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/posol-1914363470.html
СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России
СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России
Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:24
2023-12-07T14:29
в мире
россия
лондон
великобритания
андрей келин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании, сообщил в четверг телеканал Sky News."ФСБ, службу безопасности России, обвинили в постоянных попытках вмешаться в политический процесс Великобритании… Российский посол в Великобритании был вызван в МИД", - говорится в сообщении телеканала.По утверждению замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти, ФСБ якобы ставила под угрозу частные разговоры высокопоставленных политиков и госслужащих, передаёт Sky News.
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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России

Sky News: посла в Лондоне вызвали в британский МИД из-за якобы вмешательства РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании, сообщил в четверг телеканал Sky News.
"ФСБ, службу безопасности России, обвинили в постоянных попытках вмешаться в политический процесс Великобритании… Российский посол в Великобритании был вызван в МИД", - говорится в сообщении телеканала.
По утверждению замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти, ФСБ якобы ставила под угрозу частные разговоры высокопоставленных политиков и госслужащих, передаёт Sky News.
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В миреРоссияЛондонВеликобританияАндрей КелинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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