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СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России

СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России

Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:24

2023-12-07T14:24

2023-12-07T14:29

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лондон

великобритания

андрей келин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании, сообщил в четверг телеканал Sky News."ФСБ, службу безопасности России, обвинили в постоянных попытках вмешаться в политический процесс Великобритании… Российский посол в Великобритании был вызван в МИД", - говорится в сообщении телеканала.По утверждению замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти, ФСБ якобы ставила под угрозу частные разговоры высокопоставленных политиков и госслужащих, передаёт Sky News.

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)