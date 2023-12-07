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СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России
СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России
Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:24
2023-12-07T14:24
2023-12-07T14:29
в мире
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андрей келин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД на фоне обвинений в адрес Москвы якобы во вмешательстве в политический процесс Великобритании, сообщил в четверг телеканал Sky News."ФСБ, службу безопасности России, обвинили в постоянных попытках вмешаться в политический процесс Великобритании… Российский посол в Великобритании был вызван в МИД", - говорится в сообщении телеканала.По утверждению замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти, ФСБ якобы ставила под угрозу частные разговоры высокопоставленных политиков и госслужащих, передаёт Sky News.
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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: посла в Лондоне вызвали в МИД из-за якобы вмешательства России
Sky News: посла в Лондоне вызвали в британский МИД из-за якобы вмешательства РФ