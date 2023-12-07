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В Волжском собрали новогодние наборы с медом и колбасой для участников СВО
В Волжском собрали новогодние наборы с медом и колбасой для участников СВО - РИА Новости, 07.12.2023
В Волжском собрали новогодние наборы с медом и колбасой для участников СВО
Жители Волжского Волгоградской области отправили для участников специальной военной операции более двух тысяч подарочных новогодних комплектов с конфетами,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:05
2023-12-07T11:05
2023-12-07T18:37
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Жители Волжского Волгоградской области отправили для участников специальной военной операции более двух тысяч подарочных новогодних комплектов с конфетами, медом и колбасой, сообщает в среду пресс-служба мэрии города. По информации администрации, коллективы предприятий и жители Волжского приняли участие в проекте по сбору новогодних подарков для участников СВО. "За несколько недель было собрано порядка двух тысяч подарочных комплектов. В составе каждого комплекта находятся конфеты, кофе, печенье, сухофрукты, мед, разного рода консервы, сырокопченые колбасы, сахар, а также теплые носки и перчатки", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что более 14,5 тонн груза отправились на областной сборный пункт, а оттуда подарки направят в зону СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волжский, волгоградская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Волжский, Волгоградская область, Вооруженные силы РФ
В Волжском собрали новогодние наборы с медом и колбасой для участников СВО
Две тысячи наборов с медом и колбасой собрали в Волжском для участников СВО
ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости.
Жители Волжского Волгоградской области отправили для участников специальной военной операции более двух тысяч подарочных новогодних комплектов с конфетами, медом и колбасой, сообщает в среду пресс-служба
мэрии города.
По информации администрации, коллективы предприятий и жители Волжского приняли участие в проекте по сбору новогодних подарков для участников СВО.
"За несколько недель было собрано порядка двух тысяч подарочных комплектов. В составе каждого комплекта находятся конфеты, кофе, печенье, сухофрукты, мед, разного рода консервы, сырокопченые колбасы, сахар, а также теплые носки и перчатки", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что более 14,5 тонн груза отправились на областной сборный пункт, а оттуда подарки направят в зону СВО.
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