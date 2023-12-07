https://ria.ru/20231207/pomosch-1914294902.html

В Волжском собрали новогодние наборы с медом и колбасой для участников СВО

В Волжском собрали новогодние наборы с медом и колбасой для участников СВО - РИА Новости, 07.12.2023

В Волжском собрали новогодние наборы с медом и колбасой для участников СВО

Жители Волжского Волгоградской области отправили для участников специальной военной операции более двух тысяч подарочных новогодних комплектов с конфетами,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:05

2023-12-07T11:05

2023-12-07T18:37

надежные люди

волжский

волгоградская область

вооруженные силы рф

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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Жители Волжского Волгоградской области отправили для участников специальной военной операции более двух тысяч подарочных новогодних комплектов с конфетами, медом и колбасой, сообщает в среду пресс-служба мэрии города. По информации администрации, коллективы предприятий и жители Волжского приняли участие в проекте по сбору новогодних подарков для участников СВО. "За несколько недель было собрано порядка двух тысяч подарочных комплектов. В составе каждого комплекта находятся конфеты, кофе, печенье, сухофрукты, мед, разного рода консервы, сырокопченые колбасы, сахар, а также теплые носки и перчатки", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что более 14,5 тонн груза отправились на областной сборный пункт, а оттуда подарки направят в зону СВО.

https://ria.ru/20231012/avtomobili-1902228160.html

волжский

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волжский, волгоградская область, вооруженные силы рф