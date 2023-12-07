Австрийский евродепутат раскритиковал политику ЕС
Австрийский евродепутат: политика ЕС направлена против собственных граждан
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Растущий скептицизм австрийцев в отношении Евросоюза связан с тем, что многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия вступила в ЕС почти 30 лет назад, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски.
Так депутат европарламента прокомментировал результаты опроса Eurobarometer, согласно которому только 42% австрийцев положительно оценивают членство в ЕС, что является самым низким рейтингом одобрения среди всех стран-членов ЕС. Отмечается, что растущий скептицизм в отношении ЕС связан с тем, что "многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия вступила в ЕС почти 30 лет назад".
"Появился евро, а вместе с ним и ошибочная политика Европейского центрального банка со спасательными пакетами и долговым союзом. Нам также обещали, что мы останемся европейским деликатесом. Вместо этого политика Брюсселя делает нас зависимыми от импорта продовольствия, заставляя заключать соглашения о свободной торговле, которые лишают мелких фермеров средств к существованию и позволяют насекомым попадать в нашу пищу", - приводятся в релизе АПС слова евродепутата.
Он добавил, что связывает нынешний скептицизм многих австрийцев в первую очередь с текущей политикой ЕС, которая "больше направлена против граждан, чем работает на них".
"Многообещающие европейские решения - это не решения, а часть проблемы. Брюссель полностью провалился в миграционном вопросе. Массовая иммиграция в Европу не прекращается, злоупотребляя правом на убежище. Председатель Комиссии фон дер Ляйен все дальше и дальше втягивает Евросоюз в войну на Украине и хочет получать за это все больше и больше денег", - отметил депутат.