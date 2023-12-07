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Австрийский евродепутат раскритиковал политику ЕС - РИА Новости, 07.12.2023
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18:51 07.12.2023 (обновлено: 18:53 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/politika-1914467424.html
Австрийский евродепутат раскритиковал политику ЕС
Австрийский евродепутат раскритиковал политику ЕС - РИА Новости, 07.12.2023
Австрийский евродепутат раскритиковал политику ЕС
Растущий скептицизм австрийцев в отношении Евросоюза связан с тем, что многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия вступила в ЕС почти 30 лет назад,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:51
2023-12-07T18:53
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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Растущий скептицизм австрийцев в отношении Евросоюза связан с тем, что многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия вступила в ЕС почти 30 лет назад, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски. Так депутат европарламента прокомментировал результаты опроса Eurobarometer, согласно которому только 42% австрийцев положительно оценивают членство в ЕС, что является самым низким рейтингом одобрения среди всех стран-членов ЕС. Отмечается, что растущий скептицизм в отношении ЕС связан с тем, что "многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия вступила в ЕС почти 30 лет назад". "Появился евро, а вместе с ним и ошибочная политика Европейского центрального банка со спасательными пакетами и долговым союзом. Нам также обещали, что мы останемся европейским деликатесом. Вместо этого политика Брюсселя делает нас зависимыми от импорта продовольствия, заставляя заключать соглашения о свободной торговле, которые лишают мелких фермеров средств к существованию и позволяют насекомым попадать в нашу пищу", - приводятся в релизе АПС слова евродепутата. Он добавил, что связывает нынешний скептицизм многих австрийцев в первую очередь с текущей политикой ЕС, которая "больше направлена против граждан, чем работает на них". "Многообещающие европейские решения - это не решения, а часть проблемы. Брюссель полностью провалился в миграционном вопросе. Массовая иммиграция в Европу не прекращается, злоупотребляя правом на убежище. Председатель Комиссии фон дер Ляйен все дальше и дальше втягивает Евросоюз в войну на Украине и хочет получать за это все больше и больше денег", - отметил депутат.
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в мире, австрия, евросоюз
В мире, Австрия, Евросоюз
Австрийский евродепутат раскритиковал политику ЕС

Австрийский евродепутат: политика ЕС направлена против собственных граждан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВЕНА, 7 дек - РИА Новости. Растущий скептицизм австрийцев в отношении Евросоюза связан с тем, что многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия вступила в ЕС почти 30 лет назад, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски.
Так депутат европарламента прокомментировал результаты опроса Eurobarometer, согласно которому только 42% австрийцев положительно оценивают членство в ЕС, что является самым низким рейтингом одобрения среди всех стран-членов ЕС. Отмечается, что растущий скептицизм в отношении ЕС связан с тем, что "многие обещания были нарушены с тех пор, как Австрия вступила в ЕС почти 30 лет назад".
"Появился евро, а вместе с ним и ошибочная политика Европейского центрального банка со спасательными пакетами и долговым союзом. Нам также обещали, что мы останемся европейским деликатесом. Вместо этого политика Брюсселя делает нас зависимыми от импорта продовольствия, заставляя заключать соглашения о свободной торговле, которые лишают мелких фермеров средств к существованию и позволяют насекомым попадать в нашу пищу", - приводятся в релизе АПС слова евродепутата.
Он добавил, что связывает нынешний скептицизм многих австрийцев в первую очередь с текущей политикой ЕС, которая "больше направлена против граждан, чем работает на них".
"Многообещающие европейские решения - это не решения, а часть проблемы. Брюссель полностью провалился в миграционном вопросе. Массовая иммиграция в Европу не прекращается, злоупотребляя правом на убежище. Председатель Комиссии фон дер Ляйен все дальше и дальше втягивает Евросоюз в войну на Украине и хочет получать за это все больше и больше денег", - отметил депутат.
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