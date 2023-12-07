https://ria.ru/20231207/pokholodanie-1914258830.html

На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов

На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов - РИА Новости, 07.12.2023

На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов

На севере Иркутской области в течение недели прогнозируется похолодание до минус 50 градусов, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:24

2023-12-07T07:24

2023-12-07T07:24

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

иркутск

общество

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ИРКУТСК, 7 дек - РИА Новости. На севере Иркутской области в течение недели прогнозируется похолодание до минус 50 градусов, сообщает ГУМЧС региона. Сотрудники МЧС в Иркутской области проводят профилактические противопожарные обходы, так как в регионе в связи с сильными морозами увеличивается риск возникновения пожаров из-за нарушения правил безопасности при обогреве жилья. "Местами по области 7-11 декабря ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40, минус 45°, в северных и верхнеленских районах до минус 50°", - говорится в сообщении. Отмечается, что 8-12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11-17 градусов ниже климатической нормы.

https://ria.ru/20231206/moroz-1914104610.html

иркутская область

иркутск

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иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, иркутск, общество