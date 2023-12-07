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На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов - РИА Новости, 07.12.2023
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07:24 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pokholodanie-1914258830.html
На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов
На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов - РИА Новости, 07.12.2023
На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов
На севере Иркутской области в течение недели прогнозируется похолодание до минус 50 градусов, сообщает ГУМЧС региона. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:24
2023-12-07T07:24
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
иркутск
общество
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ИРКУТСК, 7 дек - РИА Новости. На севере Иркутской области в течение недели прогнозируется похолодание до минус 50 градусов, сообщает ГУМЧС региона. Сотрудники МЧС в Иркутской области проводят профилактические противопожарные обходы, так как в регионе в связи с сильными морозами увеличивается риск возникновения пожаров из-за нарушения правил безопасности при обогреве жилья. "Местами по области 7-11 декабря ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40, минус 45°, в северных и верхнеленских районах до минус 50°", - говорится в сообщении. Отмечается, что 8-12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11-17 градусов ниже климатической нормы.
https://ria.ru/20231206/moroz-1914104610.html
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иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, иркутск, общество
Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год, Иркутск, Общество
На севере Иркутской области прогнозируют похолодание до минус 50 градусов

МЧС Иркутской области: температура на севере региона опустится ниже 50 градусов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы убирает снег в 130-м квартале Иркутска
Работник коммунальной службы убирает снег в 130-м квартале Иркутска - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Работник коммунальной службы убирает снег в 130-м квартале Иркутска. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 дек - РИА Новости. На севере Иркутской области в течение недели прогнозируется похолодание до минус 50 градусов, сообщает ГУМЧС региона.
Сотрудники МЧС в Иркутской области проводят профилактические противопожарные обходы, так как в регионе в связи с сильными морозами увеличивается риск возникновения пожаров из-за нарушения правил безопасности при обогреве жилья.
"Местами по области 7-11 декабря ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха минус 40, минус 45°, в северных и верхнеленских районах до минус 50°", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8-12 декабря аномально холодная погода ожидается в Иркутске. Среднесуточная температура воздуха опустится на 11-17 градусов ниже климатической нормы.
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Иркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годИркутскОбщество
 
 
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