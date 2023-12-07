https://ria.ru/20231207/pogranichniki-1914349017.html

Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником

Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником - РИА Новости, 07.12.2023

Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником

Госдума приняла поправки ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях в составе Росгвардии, которыми, в том числе, разрешается проходить... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:51

2023-12-07T13:51

2023-12-07T13:56

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума приняла поправки ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях в составе Росгвардии, которыми, в том числе, разрешается проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ РФ.Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.Поправками к законопроекту разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Поправками также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторам поправок выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.Как ранее пояснил РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.

https://ria.ru/20231204/prizyv-1913629719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, безопасность