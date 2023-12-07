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Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником - РИА Новости, 07.12.2023
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13:51 07.12.2023 (обновлено: 13:56 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/pogranichniki-1914349017.html
Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником
Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником - РИА Новости, 07.12.2023
Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником
Госдума приняла поправки ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях в составе Росгвардии, которыми, в том числе, разрешается проходить... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:51
2023-12-07T13:56
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума приняла поправки ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях в составе Росгвардии, которыми, в том числе, разрешается проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ РФ.Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.Поправками к законопроекту разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Поправками также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторам поправок выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.Как ранее пояснил РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, Безопасность
Госдума приняла поправки о возможности служить по призыву пограничником

Госдума разрешила призывникам проходить службу пограничниками

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники у заграждения
Российские пограничники у заграждения - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Российские пограничники у заграждения. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума приняла поправки ко второму чтению законопроекта о добровольческих формированиях в составе Росгвардии, которыми, в том числе, разрешается проходить службу по призыву в Пограничной службе ФСБ РФ.
Ранее в октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии иметь свои добровольческие формирования по примеру Минобороны.
Поправками к законопроекту разрешается проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ, за исключением иноагентов, лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладателей судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе, снятой или погашенной, а также лиц, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Поправками также устанавливается, что лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу. Авторам поправок выступили глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
Как ранее пояснил РИА Новости Пискарев, изменения учитывают опыт прежних лет, когда, например, пограничные войска комплектовались срочниками, и попасть служить на границу, охранять рубежи страны было очень почетно, в случае принятия законопроекта у призывников вновь появится такая возможность. Второй автор поправок Хинштейн в разговоре с РИА Новости уточнил, что в поправках речь идёт только о Пограничной службе ФСБ РФ.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Госдуме не видят необходимости в увеличении срока службы по призыву
4 декабря, 13:47
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФБезопасность
 
 
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