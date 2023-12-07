https://ria.ru/20231207/pogoda-1914260375.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.12.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Слабый снег и до минус 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:52

2023-12-07T07:52

2023-12-07T07:52

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

новый год

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Слабый снег и до минус 11 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг столица останется в западной периферии обширного антициклона. "Облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый снег. Утром очаги тумана. В Москве минус 9-11 градусов, в Подмосковье минус 8-13 градусов", - сказал Леус. По его словам, ветер будет дуть восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20231207/krasnoyarsk-1914258288.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, новый год