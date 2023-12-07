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Поезд с обновленным интерьером СВ отправился из Владивостока в Хабаровск

Поезд с обновленным интерьером СВ отправился из Владивостока в Хабаровск - РИА Новости, 07.12.2023

Поезд с обновленным интерьером СВ отправился из Владивостока в Хабаровск

Пассажирский поезд №005Э "Океан" сообщением Владивосток – Хабаровск отправляется с обновленным интерьером вагона класса СВ, передает корреспондент РИА Новости с РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:58

2023-12-07T15:58

2023-12-07T15:58

общество

транспорт

владивосток

хабаровск

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федеральная пассажирская компания

ржд

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пассажирский поезд №005Э "Океан" сообщением Владивосток – Хабаровск отправляется с обновленным интерьером вагона класса СВ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД, осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России) ожидает получить 21 вагон с обновленным интерьером. Они будут включены в составы некоторых поездов на замену вагонам с устаревшим интерьером. В дальнейшем в каждом обновленном вагоне СВ будет располагаться 9 купе для размещения двух пассажиров на нижней и верхней полках. Ширина полок увеличена до 90 сантиметров вместо привычных 60 сантиметров. Кроме того, в вагоне есть откидное сидение, столик со встроенной раковиной, лестницей для подъема на верхнюю полку, экранами мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента. Управлять экранами пассажиры могут дистанционно с помощью индивидуального пульта управления. В обновленном купе можно теперь объединить два соседних помещения. Это будет очень удобно для семей с детьми, людей, сопровождающим пожилых родственников, или компаниям, которые вместе путешествуют. Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь, а также настраивать пространство под себя. Например, переводить верхнюю полку из горизонтального положения в вертикальное, трансформировать свою полку в диван днем или в полноценную кровать ночью. Вагон оснащен душевой кабиной в отдельном помещении, современным сантехническим оборудованием, а также гладильной доской, утюгом и феном. Для раздачи питьевой воды в коридоре вагона рядом с купе проводника расположен пурифайер.

https://ria.ru/20231205/ivolga-1913834944.html

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общество, транспорт, владивосток, хабаровск, россия, федеральная пассажирская компания, ржд