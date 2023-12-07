https://ria.ru/20231207/podrostok-1914296653.html

В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика

В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика - РИА Новости, 07.12.2023

В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика

Подросток на автомобиле сбил двух детей в Карачаево-Черкесии, один из них погиб, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:11

2023-12-07T11:11

2023-12-07T11:11

происшествия

абазинский район

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Подросток на автомобиле сбил двух детей в Карачаево-Черкесии, один из них погиб, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ДТП произошло в среду около 14.50 в ауле Псыж Абазинского района на пересечении улиц Шоссейной и Каюмова. По информации МВД, за рулем находился подросток 2006 года рождения. "Подросток, управляя автомашиной "ВАЗ-2107", сбил двух несовершеннолетних мальчиков. Один из пострадавших погиб, второму оказывается медицинская помощь в медицинском учреждении... Хабезская межрайонная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности дорожного движения по данному факту... Надзорным ведомством контролируются ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщило надзорное ведомство.

https://ria.ru/20231115/mkad-1909530661.html

абазинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, абазинский район, карачаево-черкесская республика (кчр)