Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/podrostok-1914296653.html
В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика
В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика - РИА Новости, 07.12.2023
В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика
Подросток на автомобиле сбил двух детей в Карачаево-Черкесии, один из них погиб, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:11
2023-12-07T11:11
происшествия
абазинский район
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Подросток на автомобиле сбил двух детей в Карачаево-Черкесии, один из них погиб, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, ДТП произошло в среду около 14.50 в ауле Псыж Абазинского района на пересечении улиц Шоссейной и Каюмова. По информации МВД, за рулем находился подросток 2006 года рождения. "Подросток, управляя автомашиной "ВАЗ-2107", сбил двух несовершеннолетних мальчиков. Один из пострадавших погиб, второму оказывается медицинская помощь в медицинском учреждении... Хабезская межрайонная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности дорожного движения по данному факту... Надзорным ведомством контролируются ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщило надзорное ведомство.
https://ria.ru/20231115/mkad-1909530661.html
абазинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, абазинский район, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Абазинский район, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаево-Черкесии подросток на автомобиле насмерть сбил мальчика

В КЧР подросток на автомобиле сбил двух мальчиков, один из них погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Подросток на автомобиле сбил двух детей в Карачаево-Черкесии, один из них погиб, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, ДТП произошло в среду около 14.50 в ауле Псыж Абазинского района на пересечении улиц Шоссейной и Каюмова. По информации МВД, за рулем находился подросток 2006 года рождения.
"Подросток, управляя автомашиной "ВАЗ-2107", сбил двух несовершеннолетних мальчиков. Один из пострадавших погиб, второму оказывается медицинская помощь в медицинском учреждении... Хабезская межрайонная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности дорожного движения по данному факту... Надзорным ведомством контролируются ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. "в" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщило надзорное ведомство.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Грузовик насмерть сбил человека на МКАД
15 ноября, 10:43
 
ПроисшествияАбазинский районКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала