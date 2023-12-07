https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914466520.html

Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья

Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 07.12.2023

Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья

Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:46

2023-12-07T18:46

2023-12-07T18:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

производство

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На сегодняшний день в 69 индустриальных парках Подмосковья успешно работают более 1,5 тысячи компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно развиваются и инвестируют в свое развитие. Общий объем фактически осуществленных ими инвестиций уже составил 549 миллиардов рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Как отмечают в ведомстве, число резидентов продолжает увеличиваться. В настоящий момент свыше половины индустриальных парков региона полностью заполнены. Для компаний, которые рассматривают возможность локализации на площадках индустриальных парков Московской области, запустили сервис "Начни бизнес в индустриальном парке".

https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914057446.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), производство