Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:46 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914466520.html
Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья
Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 07.12.2023
Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья
Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:46
2023-12-07T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/96/1363279604_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_19192b51e620814d8490ca8e5c05b4e3.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На сегодняшний день в 69 индустриальных парках Подмосковья успешно работают более 1,5 тысячи компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно развиваются и инвестируют в свое развитие. Общий объем фактически осуществленных ими инвестиций уже составил 549 миллиардов рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Как отмечают в ведомстве, число резидентов продолжает увеличиваться. В настоящий момент свыше половины индустриальных парков региона полностью заполнены. Для компаний, которые рассматривают возможность локализации на площадках индустриальных парков Московской области, запустили сервис "Начни бизнес в индустриальном парке".
https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914057446.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/96/1363279604_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_16633115677603be1dc0679368a5b56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), производство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Производство

Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На сегодняшний день в 69 индустриальных парках Подмосковья успешно работают более 1,5 тысячи компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно развиваются и инвестируют в свое развитие. Общий объем фактически осуществленных ими инвестиций уже составил 549 миллиардов рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Почти 40 тысяч вакансий на производстве открыто в Подмосковье
6 декабря, 10:56
Как отмечают в ведомстве, число резидентов продолжает увеличиваться. В настоящий момент свыше половины индустриальных парков региона полностью заполнены.
Для компаний, которые рассматривают возможность локализации на площадках индустриальных парков Московской области, запустили сервис "Начни бизнес в индустриальном парке".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Производство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала