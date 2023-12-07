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Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья
Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья - РИА Новости, 07.12.2023
Более 1,5 тысячи компаний работают в индустриальных парках Подмосковья
Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:46
2023-12-07T18:46
2023-12-07T18:46
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "На сегодняшний день в 69 индустриальных парках Подмосковья успешно работают более 1,5 тысячи компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно развиваются и инвестируют в свое развитие. Общий объем фактически осуществленных ими инвестиций уже составил 549 миллиардов рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Как отмечают в ведомстве, число резидентов продолжает увеличиваться. В настоящий момент свыше половины индустриальных парков региона полностью заполнены. Для компаний, которые рассматривают возможность локализации на площадках индустриальных парков Московской области, запустили сервис "Начни бизнес в индустриальном парке".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), производство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Производство
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Суммарный объем инвестиций резидентов индустриальных парков достиг 549 миллиардов рублей, там работают более 1,5 тысячи компаний, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"На сегодняшний день в 69 индустриальных парках Подмосковья успешно работают более 1,5 тысячи компаний. Они занимаются производством, логистикой, торговлей, активно развиваются и инвестируют в свое развитие. Общий объем фактически осуществленных ими инвестиций уже составил 549 миллиардов рублей", – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Почти 40 тысяч вакансий на производстве открыто в Подмосковье
Как отмечают в ведомстве, число резидентов продолжает увеличиваться. В настоящий момент свыше половины индустриальных парков региона полностью заполнены.
Для компаний, которые рассматривают возможность локализации на площадках индустриальных парков Московской области
, запустили сервис "Начни бизнес в индустриальном парке".