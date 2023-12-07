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Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023
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Новости Подмосковья
 
14:58 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914373419.html
Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023
Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
С начала 2023 года в медицинские организации Московской области поставили более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования - риноскопы, видеогастроскопы,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:58
2023-12-07T14:58
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
видное
щелково
светлана стригункова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С начала 2023 года в медицинские организации Московской области поставили более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования - риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы и другая медтехника, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. "Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии. С начала года в наши больницы поступило почти 210 единиц эндоскопической медтехники на сумму более 1,1 миллиарда рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, оборудование приобрели по национальному проекту "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья. Медтехнику поставили в больницы муниципалитетов: Видное, Щелково, Талдом, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский и другие. На исследования направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний. Диагностику проводят бесплатно, по полису ОМС.
https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914359820.html
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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4.7
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московская область (подмосковье), видное, щелково, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Видное, Щелково, Светлана Стригункова

Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С начала 2023 года в медицинские организации Московской области поставили более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования - риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы и другая медтехника, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии.
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"Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии. С начала года в наши больницы поступило почти 210 единиц эндоскопической медтехники на сумму более 1,1 миллиарда рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, оборудование приобрели по национальному проекту "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья. Медтехнику поставили в больницы муниципалитетов: Видное, Щелково, Талдом, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский и другие.
На исследования направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний. Диагностику проводят бесплатно, по полису ОМС.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВидноеЩелковоСветлана Стригункова
 
 
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