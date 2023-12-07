https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914373419.html

Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье

Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023

Более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования поступило в Подмосковье

С начала 2023 года в медицинские организации Московской области поставили более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования - риноскопы, видеогастроскопы,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:58

2023-12-07T14:58

2023-12-07T14:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

видное

щелково

светлана стригункова

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С начала 2023 года в медицинские организации Московской области поставили более 200 единиц видеоэндоскопического оборудования - риноскопы, видеогастроскопы, видеобронхоскопы, видеоколоноскопы и другая медтехника, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что для проведения высокоточной диагностики необходимо видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет получить детальное изображение органа и выявить различные заболевания на ранней стадии. "Кроме того, оно применяется для проведения малоинвазивных операций и биопсии. С начала года в наши больницы поступило почти 210 единиц эндоскопической медтехники на сумму более 1,1 миллиарда рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, оборудование приобрели по национальному проекту "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена здравоохранения Подмосковья. Медтехнику поставили в больницы муниципалитетов: Видное, Щелково, Талдом, Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский и другие. На исследования направляет лечащий врач при наличии медицинских показаний. Диагностику проводят бесплатно, по полису ОМС.

https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914359820.html

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щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), видное, щелково, светлана стригункова