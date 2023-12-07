https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914359820.html
Около 25 тысяч звонков поступило в центр паллиативной помощи Подмосковья
Около 25 тысяч звонков поступило в центр паллиативной помощи Подмосковья - РИА Новости, 07.12.2023
Около 25 тысяч звонков поступило в центр паллиативной помощи Подмосковья
С начала 2023 года на "горячую" линию по паллиативной помощи в Московской области поступило порядка 25 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:17
2023-12-07T14:17
2023-12-07T14:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С начала 2023 года на "горячую" линию по паллиативной помощи в Московской области поступило порядка 25 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Его сотрудники координируют оказание паллиативной медицинской помощи пациентам по всему региону. Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что в Московской области особое внимание уделяют развитию паллиативной службы. Так, в 2022 году в регионе заработал координационный центр по паллиативу, интернет-портал, который посвящен паллиативной помощи, а также "горячая" линия. "С начала текущего года сотрудники Координационного центра паллиативной помощи обработали около 25 тысяч звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что задать все интересующее вопросы по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам можно номеру телефона: +7(498)683-83-83. Еще получение необходимой информации возможно на интернет-портале "Паллиативная помощь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. С начала 2023 года на "горячую" линию по паллиативной помощи в Московской области поступило порядка 25 тысяч звонков, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Его сотрудники координируют оказание паллиативной медицинской помощи пациентам по всему региону.
Число участников "Активного долголетия" в Подмосковье превысило 300 тысяч
Первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
отметила, что в Московской области особое внимание уделяют развитию паллиативной службы. Так, в 2022 году в регионе заработал координационный центр по паллиативу, интернет-портал, который посвящен паллиативной помощи, а также "горячая" линия.
"С начала текущего года сотрудники Координационного центра паллиативной помощи обработали около 25 тысяч звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что задать все интересующее вопросы по оказанию медицинской помощи паллиативным пациентам можно номеру телефона: +7(498)683-83-83. Еще получение необходимой информации возможно на интернет-портале "Паллиативная помощь".