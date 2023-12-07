https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914342674.html

Число участников "Активного долголетия" в Подмосковье превысило 300 тысяч

Число участников "Активного долголетия" в Подмосковье превысило 300 тысяч - РИА Новости, 07.12.2023

Число участников "Активного долголетия" в Подмосковье превысило 300 тысяч

Свыше 300 тысяч пенсионеров Московской области являются участниками программы "Активное долголетие", сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:31

2023-12-07T13:31

2023-12-07T13:39

новости подмосковья

людмила болатаева

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 300 тысяч пенсионеров Московской области являются участниками программы "Активное долголетие", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "У нас новый рекорд! В Подмосковье число участников губернаторского проекта "Активное долголетие" превысило 300 тысяч человек. Отмечу, что в 2021 году число участников было в два раза меньше, а сегодня этот проект объединяет все больше жителей", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. Она уточнила, что проект развивается, вводят новые активности. Такие, как катание на сапах, скалолазание и веревочные парки. Также очень популярны зимние виды спорта – катание на коньках, лыжах, игра в керлинг. Но самыми популярными остаются бассейн, скандинавская ходьба и экскурсии. В пресс-службе пояснили, что в Московской области проживает 2,1 миллиона людей старшего возраста. В каждом муниципалитете работают клубы "Активного долголетия", а самому старшему участнику – 96 лет. В проект возможно попасть проактивно. Если мужчине исполнилось 60 лет, а женщине - 55, можно в любой удобный день обратиться в ближайший клуб "Активное долголетие". Там сразу запишут на понравившееся занятие и познакомят с проектом.

https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914076117.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

людмила болатаева, московская область (подмосковье)