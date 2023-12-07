https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914342674.html
Число участников "Активного долголетия" в Подмосковье превысило 300 тысяч
Число участников "Активного долголетия" в Подмосковье превысило 300 тысяч - РИА Новости, 07.12.2023
Число участников "Активного долголетия" в Подмосковье превысило 300 тысяч
Свыше 300 тысяч пенсионеров Московской области являются участниками программы "Активное долголетие", сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:31
2023-12-07T13:31
2023-12-07T13:39
новости подмосковья
людмила болатаева
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914342816_0:123:1280:843_1920x0_80_0_0_10a78ab7c5c17e93e5f41bc5dc525a84.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 300 тысяч пенсионеров Московской области являются участниками программы "Активное долголетие", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "У нас новый рекорд! В Подмосковье число участников губернаторского проекта "Активное долголетие" превысило 300 тысяч человек. Отмечу, что в 2021 году число участников было в два раза меньше, а сегодня этот проект объединяет все больше жителей", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. Она уточнила, что проект развивается, вводят новые активности. Такие, как катание на сапах, скалолазание и веревочные парки. Также очень популярны зимние виды спорта – катание на коньках, лыжах, игра в керлинг. Но самыми популярными остаются бассейн, скандинавская ходьба и экскурсии. В пресс-службе пояснили, что в Московской области проживает 2,1 миллиона людей старшего возраста. В каждом муниципалитете работают клубы "Активного долголетия", а самому старшему участнику – 96 лет. В проект возможно попасть проактивно. Если мужчине исполнилось 60 лет, а женщине - 55, можно в любой удобный день обратиться в ближайший клуб "Активное долголетие". Там сразу запишут на понравившееся занятие и познакомят с проектом.
https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914076117.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914342816_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_07b6635e6b99f9c089a5cdb5d0045116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила болатаева, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Людмила Болатаева, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Свыше 300 тысяч пенсионеров Московской области являются участниками программы "Активное долголетие", сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"У нас новый рекорд! В Подмосковье число участников губернаторского проекта "Активное долголетие" превысило 300 тысяч человек. Отмечу, что в 2021 году число участников было в два раза меньше, а сегодня этот проект объединяет все больше жителей", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева
, которую цитирует пресс-служба.
Более двух миллионов жителей Подмосковья получают компенсацию за ЖКУ
Она уточнила, что проект развивается, вводят новые активности. Такие, как катание на сапах, скалолазание и веревочные парки. Также очень популярны зимние виды спорта – катание на коньках, лыжах, игра в керлинг. Но самыми популярными остаются бассейн, скандинавская ходьба и экскурсии.
В пресс-службе пояснили, что в Московской области проживает 2,1 миллиона людей старшего возраста. В каждом муниципалитете работают клубы "Активного долголетия", а самому старшему участнику – 96 лет.
В проект возможно попасть проактивно. Если мужчине исполнилось 60 лет, а женщине - 55, можно в любой удобный день обратиться в ближайший клуб "Активное долголетие". Там сразу запишут на понравившееся занятие и познакомят с проектом.