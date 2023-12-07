https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914328949.html

Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье

Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023

Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья заменили порядка 50 километров покрытия на 18 участках региональных дорог, которые ведут к местам притяжения в зимний период,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:46

2023-12-07T12:46

2023-12-07T12:46

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья заменили порядка 50 километров покрытия на 18 участках региональных дорог, которые ведут к местам притяжения в зимний период, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы провели в 14 муниципалитетах в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в период ремонтного сезона. Как отметили в пресс-службе, дороги ведут к любимым общественным пространствам для отдыха зимой – это парки и катки, которые откроются до конца декабря. Благодаря ремонтным работам, которые провели летом, проезд до мест притяжения стал комфортнее для полумиллиона жителей и гостей. Так, в Балашихе покрытие отремонтировали в деревне Черное на улице Чернореченской, по ней можно проехать к парку Пестовский, где до начала новогодних праздников будет работать каток. В Сергиевом Посаде работы провели на улице Вифанской в черте города, которая служит проездом к парку Скитские Пруды, где также расположен каток, который заработает до конца декабря. В настоящее время проезд уже стал комфортнее до катка на стадионе "Зоркий" и горнолыжного комплекса в Красногорске благодаря ремонту покрытия на улице Карбышева. Кроме того, в летний период покрытие заменили на улице Смирновской в Люберцах, по которой можно проехать к люберецкому Парку культуры и отдыха (ПКиО) и на улице Летной в Долгопрудном вблизи центрального парка, где также можно покататься на коньках и посетить зимние мероприятия. Ремонтные работы вблизи крупных парков, где уже сейчас установлены новогодние елки и проходят различные мероприятия, провели в десяти муниципалитетах: в Раменском – на улице Чугунова, которая служит проездом к раменскому ПКиО, в Люберцах в поселке Малаховка – дорогу вблизи парка Малаховское озеро, в Подольске – на улице Суворова к ПКиО Дубрава, в Озерах – на улице 7 Ноября рядом с парком Дубки. Также в Истре отремонтировали улицу Советскую – вблизи городского парка, в Жуковском – улицу Кооперативную у Цаговского леса и ПКиО, в Егорьевске – улицу Победы и Советская вблизи парков 200-летия Егорьевска и Пегас. В городском округе Домодедово покрытие обновили в поселке Авиационный рядом с парком Взлет и на участке от села Успенское до деревни Гальчино, по которому можно проехать к одноименному парку, в Дмитрове работы провели на улице Кольцо – вблизи ПКиО Березовая роща, а в Воскресенске - на улицах Московской и Менделеева – вблизи парков Москворецкий и Кривякино.

https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914200713.html

https://ria.ru/20231206/katki-1914160440.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), люберцы, советский , автомобильные дороги