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Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:46 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914328949.html
Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье
Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023
Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье
Дорожные службы Подмосковья заменили порядка 50 километров покрытия на 18 участках региональных дорог, которые ведут к местам притяжения в зимний период,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:46
2023-12-07T12:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
советский
автомобильные дороги
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья заменили порядка 50 километров покрытия на 18 участках региональных дорог, которые ведут к местам притяжения в зимний период, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Работы провели в 14 муниципалитетах в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в период ремонтного сезона. Как отметили в пресс-службе, дороги ведут к любимым общественным пространствам для отдыха зимой – это парки и катки, которые откроются до конца декабря. Благодаря ремонтным работам, которые провели летом, проезд до мест притяжения стал комфортнее для полумиллиона жителей и гостей. Так, в Балашихе покрытие отремонтировали в деревне Черное на улице Чернореченской, по ней можно проехать к парку Пестовский, где до начала новогодних праздников будет работать каток. В Сергиевом Посаде работы провели на улице Вифанской в черте города, которая служит проездом к парку Скитские Пруды, где также расположен каток, который заработает до конца декабря. В настоящее время проезд уже стал комфортнее до катка на стадионе "Зоркий" и горнолыжного комплекса в Красногорске благодаря ремонту покрытия на улице Карбышева. Кроме того, в летний период покрытие заменили на улице Смирновской в Люберцах, по которой можно проехать к люберецкому Парку культуры и отдыха (ПКиО) и на улице Летной в Долгопрудном вблизи центрального парка, где также можно покататься на коньках и посетить зимние мероприятия. Ремонтные работы вблизи крупных парков, где уже сейчас установлены новогодние елки и проходят различные мероприятия, провели в десяти муниципалитетах: в Раменском – на улице Чугунова, которая служит проездом к раменскому ПКиО, в Люберцах в поселке Малаховка – дорогу вблизи парка Малаховское озеро, в Подольске – на улице Суворова к ПКиО Дубрава, в Озерах – на улице 7 Ноября рядом с парком Дубки. Также в Истре отремонтировали улицу Советскую – вблизи городского парка, в Жуковском – улицу Кооперативную у Цаговского леса и ПКиО, в Егорьевске – улицу Победы и Советская вблизи парков 200-летия Егорьевска и Пегас. В городском округе Домодедово покрытие обновили в поселке Авиационный рядом с парком Взлет и на участке от села Успенское до деревни Гальчино, по которому можно проехать к одноименному парку, в Дмитрове работы провели на улице Кольцо – вблизи ПКиО Березовая роща, а в Воскресенске - на улицах Московской и Менделеева – вблизи парков Москворецкий и Кривякино.
https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914200713.html
https://ria.ru/20231206/katki-1914160440.html
московская область (подмосковье)
люберцы
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), люберцы, советский , автомобильные дороги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Советский , Автомобильные дороги

Порядка 50 километров дорог к паркам заменили в Подмосковье

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья заменили порядка 50 километров покрытия на 18 участках региональных дорог, которые ведут к местам притяжения в зимний период, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Работы провели в 14 муниципалитетах в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в период ремонтного сезона.
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Как отметили в пресс-службе, дороги ведут к любимым общественным пространствам для отдыха зимой – это парки и катки, которые откроются до конца декабря. Благодаря ремонтным работам, которые провели летом, проезд до мест притяжения стал комфортнее для полумиллиона жителей и гостей.
Так, в Балашихе покрытие отремонтировали в деревне Черное на улице Чернореченской, по ней можно проехать к парку Пестовский, где до начала новогодних праздников будет работать каток. В Сергиевом Посаде работы провели на улице Вифанской в черте города, которая служит проездом к парку Скитские Пруды, где также расположен каток, который заработает до конца декабря. В настоящее время проезд уже стал комфортнее до катка на стадионе "Зоркий" и горнолыжного комплекса в Красногорске благодаря ремонту покрытия на улице Карбышева.
Кроме того, в летний период покрытие заменили на улице Смирновской в Люберцах, по которой можно проехать к люберецкому Парку культуры и отдыха (ПКиО) и на улице Летной в Долгопрудном вблизи центрального парка, где также можно покататься на коньках и посетить зимние мероприятия.
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Ремонтные работы вблизи крупных парков, где уже сейчас установлены новогодние елки и проходят различные мероприятия, провели в десяти муниципалитетах: в Раменском – на улице Чугунова, которая служит проездом к раменскому ПКиО, в Люберцах в поселке Малаховка – дорогу вблизи парка Малаховское озеро, в Подольске – на улице Суворова к ПКиО Дубрава, в Озерах – на улице 7 Ноября рядом с парком Дубки.
Также в Истре отремонтировали улицу Советскую – вблизи городского парка, в Жуковском – улицу Кооперативную у Цаговского леса и ПКиО, в Егорьевске – улицу Победы и Советская вблизи парков 200-летия Егорьевска и Пегас.
В городском округе Домодедово покрытие обновили в поселке Авиационный рядом с парком Взлет и на участке от села Успенское до деревни Гальчино, по которому можно проехать к одноименному парку, в Дмитрове работы провели на улице Кольцо – вблизи ПКиО Березовая роща, а в Воскресенске - на улицах Московской и Менделеева – вблизи парков Москворецкий и Кривякино.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыСоветскийАвтомобильные дороги
 
 
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