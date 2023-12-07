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РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта - РИА Новости, 07.12.2023
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18:07 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/podderzhka_eksporta-1914456163.html
РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта
РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта - РИА Новости, 07.12.2023
РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) продолжит реализацию 11 программ поддержки несырьевого экспорта, сообщил директор по государственной... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:07
2023-12-07T18:07
экономика
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
поддержка
вэб.рф (вэб)
финансирование
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) продолжит реализацию 11 программ поддержки несырьевого экспорта, сообщил директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ Евгений Магомедов."В 2024 году мы продолжим реализацию одиннадцати программ поддержки, финансирование уже заложено в бюджет", - сказал Магомедов на заседании совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности на тему "ВЭД - 2024: приоритеты и точки роста".В ходе заседания были раскрыты основные направления внешнеторговой политики страны на ближайший период, включая ключевые положения новой стратегии ВЭД до 2030 года.Отдельным блоком мероприятия было рассмотрение программ государственной поддержки экспорта, про которые рассказал представитель РЭЦ. В его выступлении были затронуты не только текущие меры поддержки, но и озвучены планы на 2024 год, включая изменения в параметрах отдельных программ поддержки.Он напомнил, что уже весной начнется прием заявок на платформе "Мой экспорт", где можно подать заявку на самые востребованные программы поддержки, в частности - транспортировку АПК. А сроки подачи заявок можно отслеживать в Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".
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экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, поддержка, вэб.рф (вэб), финансирование
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, поддержка, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Финансирование

РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта

© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта
РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : пресс-служба РЭЦ
РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) продолжит реализацию 11 программ поддержки несырьевого экспорта, сообщил директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ Евгений Магомедов.
"В 2024 году мы продолжим реализацию одиннадцати программ поддержки, финансирование уже заложено в бюджет", - сказал Магомедов на заседании совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности на тему "ВЭД - 2024: приоритеты и точки роста".
В ходе заседания были раскрыты основные направления внешнеторговой политики страны на ближайший период, включая ключевые положения новой стратегии ВЭД до 2030 года.
Отдельным блоком мероприятия было рассмотрение программ государственной поддержки экспорта, про которые рассказал представитель РЭЦ. В его выступлении были затронуты не только текущие меры поддержки, но и озвучены планы на 2024 год, включая изменения в параметрах отдельных программ поддержки.
Он напомнил, что уже весной начнется прием заявок на платформе "Мой экспорт", где можно подать заявку на самые востребованные программы поддержки, в частности - транспортировку АПК. А сроки подачи заявок можно отслеживать в Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
РЭЦ: в 2024 году экспортные стратегии разработают во всех регионах России
29 ноября, 14:51
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортподдержкаВЭБ.РФ (ВЭБ)Финансирование
 
 
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