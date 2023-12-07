https://ria.ru/20231207/podderzhka_eksporta-1914456163.html

РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта

РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта - РИА Новости, 07.12.2023

РЭЦ продолжит реализацию 11 программ поддержки экспорта

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) продолжит реализацию 11 программ поддержки несырьевого экспорта, сообщил директор по государственной... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:07

2023-12-07T18:07

2023-12-07T18:07

экономика

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

поддержка

вэб.рф (вэб)

финансирование

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) продолжит реализацию 11 программ поддержки несырьевого экспорта, сообщил директор по государственной поддержке экспорта РЭЦ Евгений Магомедов."В 2024 году мы продолжим реализацию одиннадцати программ поддержки, финансирование уже заложено в бюджет", - сказал Магомедов на заседании совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности на тему "ВЭД - 2024: приоритеты и точки роста".В ходе заседания были раскрыты основные направления внешнеторговой политики страны на ближайший период, включая ключевые положения новой стратегии ВЭД до 2030 года.Отдельным блоком мероприятия было рассмотрение программ государственной поддержки экспорта, про которые рассказал представитель РЭЦ. В его выступлении были затронуты не только текущие меры поддержки, но и озвучены планы на 2024 год, включая изменения в параметрах отдельных программ поддержки.Он напомнил, что уже весной начнется прием заявок на платформе "Мой экспорт", где можно подать заявку на самые востребованные программы поддержки, в частности - транспортировку АПК. А сроки подачи заявок можно отслеживать в Telegram-канале РЭЦ "Новости российского экспорта".

https://ria.ru/20231129/rets-1912654877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц), экспорт, поддержка, вэб.рф (вэб), финансирование