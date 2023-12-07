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Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии - РИА Новости, 07.12.2023
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03:18 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pnevmoniya-1914244997.html
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии - РИА Новости, 07.12.2023
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии
Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:18
2023-12-07T03:18
общество
здоровье - общество
пневмония
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм” врач-педиатр, неонатолог АО “Медицина” Оксана Мурзина.Это заразное заболевание начинается с высокой температуры, а далее возбудитель Мycoplasma pneumoniae поражает легкие. Пациентов мучают приступы тяжелого кашля, описывает симптомы специалист. Странность заключается в том, что антибиотики, с которых обычно начинают лечение пневмонии, в этом случае не действуют.“После лабораторного доказательства того, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, проводят коррекцию лечения”, - рассказывает врач.Чтобы минимизировать риски заболевания, эксперт рекомендует сделать прививку как минимум от гриппа. Также важно проветривать помещения и носить маски - сейчас идет не только распространение микоплазменной пневмонии, но и сезонных вирусных инфекций. Специалист при этом категорически не рекомендует заниматься самолечением.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
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общество, здоровье - общество, пневмония
Общество, Здоровье - Общество, пневмония
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии

Врач Мурзина назвала симптомами микоплазменной пневмонии температуру и кашель

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-реаниматолог во время обхода пациентов
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-реаниматолог во время обхода пациентов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм” врач-педиатр, неонатолог АО “Медицина” Оксана Мурзина.
Это заразное заболевание начинается с высокой температуры, а далее возбудитель Мycoplasma pneumoniae поражает легкие. Пациентов мучают приступы тяжелого кашля, описывает симптомы специалист. Странность заключается в том, что антибиотики, с которых обычно начинают лечение пневмонии, в этом случае не действуют.
«
“После лабораторного доказательства того, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, проводят коррекцию лечения”, - рассказывает врач.
Чтобы минимизировать риски заболевания, эксперт рекомендует сделать прививку как минимум от гриппа. Также важно проветривать помещения и носить маски - сейчас идет не только распространение микоплазменной пневмонии, но и сезонных вирусных инфекций. Специалист при этом категорически не рекомендует заниматься самолечением.
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