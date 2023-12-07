https://ria.ru/20231207/pnevmoniya-1914244997.html
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии - РИА Новости, 07.12.2023
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии
Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:18
2023-12-07T03:18
2023-12-07T03:18
общество
здоровье - общество
пневмония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764306109_0:53:3105:1800_1920x0_80_0_0_fe3de224735239650b77a429dababbbf.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм” врач-педиатр, неонатолог АО “Медицина” Оксана Мурзина.Это заразное заболевание начинается с высокой температуры, а далее возбудитель Мycoplasma pneumoniae поражает легкие. Пациентов мучают приступы тяжелого кашля, описывает симптомы специалист. Странность заключается в том, что антибиотики, с которых обычно начинают лечение пневмонии, в этом случае не действуют.“После лабораторного доказательства того, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, проводят коррекцию лечения”, - рассказывает врач.Чтобы минимизировать риски заболевания, эксперт рекомендует сделать прививку как минимум от гриппа. Также важно проветривать помещения и носить маски - сейчас идет не только распространение микоплазменной пневмонии, но и сезонных вирусных инфекций. Специалист при этом категорически не рекомендует заниматься самолечением.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764306109_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_ffce0c2802ac10d19748b98b7c11940e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, пневмония
Общество, Здоровье - Общество, пневмония
Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии
Врач Мурзина назвала симптомами микоплазменной пневмонии температуру и кашель
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм”
врач-педиатр, неонатолог АО “Медицина” Оксана Мурзина.
Это заразное заболевание начинается с высокой температуры, а далее возбудитель Мycoplasma pneumoniae поражает легкие. Пациентов мучают приступы тяжелого кашля, описывает симптомы специалист. Странность заключается в том, что антибиотики, с которых обычно начинают лечение пневмонии, в этом случае не действуют.
«
“После лабораторного доказательства того, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, проводят коррекцию лечения”, - рассказывает врач.
Чтобы минимизировать риски заболевания, эксперт рекомендует сделать прививку как минимум от гриппа. Также важно проветривать помещения и носить маски - сейчас идет не только распространение микоплазменной пневмонии, но и сезонных вирусных инфекций. Специалист при этом категорически не рекомендует заниматься самолечением.
Вспышка микоплазмы в России. Что известно, какие симптомы