https://ria.ru/20231207/pnevmoniya-1914244997.html

Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии

Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии - РИА Новости, 07.12.2023

Врач предупредила об опасной для детей “странной” пневмонии

Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T03:18

2023-12-07T03:18

2023-12-07T03:18

общество

здоровье - общество

пневмония

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Растет число случаев микоплазменной пневмонии, болеют в основном дети. Чем опасна “странная” инфекция и как ее лечить, рассказала агентству “Прайм” врач-педиатр, неонатолог АО “Медицина” Оксана Мурзина.Это заразное заболевание начинается с высокой температуры, а далее возбудитель Мycoplasma pneumoniae поражает легкие. Пациентов мучают приступы тяжелого кашля, описывает симптомы специалист. Странность заключается в том, что антибиотики, с которых обычно начинают лечение пневмонии, в этом случае не действуют.“После лабораторного доказательства того, что пневмония вызвана именно возбудителем микоплазмы, проводят коррекцию лечения”, - рассказывает врач.Чтобы минимизировать риски заболевания, эксперт рекомендует сделать прививку как минимум от гриппа. Также важно проветривать помещения и носить маски - сейчас идет не только распространение микоплазменной пневмонии, но и сезонных вирусных инфекций. Специалист при этом категорически не рекомендует заниматься самолечением.

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, пневмония