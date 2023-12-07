https://ria.ru/20231207/peskov-1914354983.html
Песков прокомментировал "демонизацию" России властями США
Песков прокомментировал "демонизацию" России властями США - РИА Новости, 07.12.2023
Песков прокомментировал "демонизацию" России властями США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выступлении президента США Джо Байдена, заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Вашингтон продолжает... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:05
2023-12-07T14:05
2023-12-07T14:14
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выступлении президента США Джо Байдена, заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Вашингтон продолжает использовать Россию как инструмент в своих делах, где демонизация России служит для обработки конгрессменов и сенаторов.Ранее Байден в спецобращении к конгрессу заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине."Мы видели и весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию в своих внутренних делах. И в данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны. Мы считаем, что это весьма-весьма досадная практика", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, слышали ли в Кремле заявление Байдена и какая может быть дана оценка этому.Также Песков отметил, что ему хочется надеяться на трезвость ума американских конгрессменов, которые понимают, что подобные заявления – не что иное как абсолютная демонизация, "которая направлена на то, чтобы их обработать".
https://ria.ru/20231206/nato-1913958723.html
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, джо байден, нато
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, НАТО
Песков прокомментировал "демонизацию" России властями США
Песков: Вашингтон продолжает использовать РФ как инструмент в своих делах