https://ria.ru/20231207/peskov-1914352777.html

Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков

Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков - РИА Новости, 07.12.2023

Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков

Внутренние противоречия в Штатах насчет поддержки Киева не могут не проецироваться на общие настроения, в том числе европейцев, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:58

2023-12-07T13:58

2023-12-07T14:07

сша

украина

в мире

киев

россия

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Внутренние противоречия в Штатах насчет поддержки Киева не могут не проецироваться на общие настроения, в том числе европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от Штатов будет под вопросом. Байден заявил, что весь мир смотрит, что сделают США."Внутренние противоречия США не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев", - прокомментировал заявление Байдена Песков.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

сша

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киев

россия

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