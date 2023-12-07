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Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков - РИА Новости, 07.12.2023
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13:58 07.12.2023 (обновлено: 14:07 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/peskov-1914352777.html
Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков
Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков - РИА Новости, 07.12.2023
Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков
Внутренние противоречия в Штатах насчет поддержки Киева не могут не проецироваться на общие настроения, в том числе европейцев, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:58
2023-12-07T14:07
сша
украина
в мире
киев
россия
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Внутренние противоречия в Штатах насчет поддержки Киева не могут не проецироваться на общие настроения, в том числе европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от Штатов будет под вопросом. Байден заявил, что весь мир смотрит, что сделают США."Внутренние противоречия США не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев", - прокомментировал заявление Байдена Песков.
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сша, украина, в мире, киев, россия, дмитрий песков, джо байден
США, Украина, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Джо Байден
Противоречия в США по Украине проецируются на европейцев, заявил Песков

Песков: противоречия в США по Украине проецируются на настроения европейцев

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Внутренние противоречия в Штатах насчет поддержки Киева не могут не проецироваться на общие настроения, в том числе европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от Штатов будет под вопросом. Байден заявил, что весь мир смотрит, что сделают США.
"Внутренние противоречия США не могут не проецироваться на общие настроения в том числе и среди европейцев", - прокомментировал заявление Байдена Песков.
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