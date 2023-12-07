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В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах - РИА Новости, 07.12.2023
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22:00 07.12.2023 (обновлено: 22:11 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/peregovory-1914490292.html
В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах
В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах - РИА Новости, 07.12.2023
В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах
Российско-иранские переговоры в формате рабочего обеда продолжаются. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:00
2023-12-07T22:11
россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российско-иранские переговоры в формате рабочего обеда продолжаются.Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели переговоры в присутствии делегаций, а затем продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств заслушивают доклады министров. "Еще идет расширенный состав. Министры говорят по направлениям", — отметил он. Встреча Путина и Раиси продолжается уже более четырех часов. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее предупреждал, что беседа двух лидеров ожидается продолжительной.Накануне Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию.Раиси прибыл в Москву в четверг.
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россия, иран, владимир путин, в мире, оаэ
Россия, Иран, Владимир Путин, В мире, ОАЭ
В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах

Российско-иранские переговоры продолжаются в формате обеда более четырех часов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российско-иранские переговоры в формате рабочего обеда продолжаются.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели переговоры в присутствии делегаций, а затем продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств заслушивают доклады министров. "Еще идет расширенный состав. Министры говорят по направлениям", — отметил он. Встреча Путина и Раиси продолжается уже более четырех часов. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее предупреждал, что беседа двух лидеров ожидается продолжительной.
Накануне Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Раиси прибыл в Москву в четверг.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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