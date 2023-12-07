https://ria.ru/20231207/peregovory-1914490292.html

В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах

В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах - РИА Новости, 07.12.2023

В Кремле рассказали о российско-иранских переговорах

Российско-иранские переговоры в формате рабочего обеда продолжаются. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T22:00

2023-12-07T22:00

2023-12-07T22:11

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иран

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российско-иранские переговоры в формате рабочего обеда продолжаются.Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси провели переговоры в присутствии делегаций, а затем продолжили переговоры в Кремле в формате рабочего обеда.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы государств заслушивают доклады министров. "Еще идет расширенный состав. Министры говорят по направлениям", — отметил он. Встреча Путина и Раиси продолжается уже более четырех часов. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее предупреждал, что беседа двух лидеров ожидается продолжительной.Накануне Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию.Раиси прибыл в Москву в четверг.

https://ria.ru/20231207/iran-1914477901.html

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россия, иран, владимир путин, в мире, оаэ