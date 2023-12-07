https://ria.ru/20231207/peregovory-1914354723.html
В Кремле прокомментировали переговоры Путина в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали переговоры Путина в Эр-Рияде - РИА Новости, 07.12.2023
В Кремле прокомментировали переговоры Путина в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе переговоров в Эр-Рияде... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:04
2023-12-07T14:04
2023-12-07T14:24
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе переговоров в Эр-Рияде нашли подтверждение договоренности ОПЕК+, высоко оценили взаимодействие и договорились его продолжить, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков."Конкретные договоренности по линии ОПЕК+ были достигнуты неделей ранее. В контексте этих договоренностей (в среду - ред.) они нашли свое подтверждение. Стороны высоко оценили взаимное сотрудничество в ходе достижения этих договоренностей и условились дальше продолжать взаимодействие", - сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в среду. Это была первая встреча лидеров в текущем году, но они регулярно беседуют по телефону (в 2023 году общались пять раз). Предыдущая беседа состоялась там же, в Эр-Рияде, в ходе государственного визита Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.
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в мире, дмитрий песков, саудовская аравия, россия, владимир путин
В мире, Дмитрий Песков, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали переговоры Путина в Эр-Рияде
Песков: Россия и КСА высоко оценили взаимодействие и договорились его продолжить
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в ходе переговоров в Эр-Рияде нашли подтверждение договоренности ОПЕК+, высоко оценили взаимодействие и договорились его продолжить, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«
"Конкретные договоренности по линии ОПЕК+ были достигнуты неделей ранее. В контексте этих договоренностей (в среду - ред.) они нашли свое подтверждение. Стороны высоко оценили взаимное сотрудничество в ходе достижения этих договоренностей и условились дальше продолжать взаимодействие", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в среду. Это была первая встреча лидеров в текущем году, но они регулярно беседуют по телефону (в 2023 году общались пять раз). Предыдущая беседа состоялась там же, в Эр-Рияде, в ходе государственного визита Путина в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года.
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