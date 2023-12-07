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Ефимов: здание под детсад выставят на торги по льготной аренде в Печатниках - РИА Новости, 07.12.2023
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09:06 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/pechatniki-1914193528.html
Ефимов: здание под детсад выставят на торги по льготной аренде в Печатниках
Ефимов: здание под детсад выставят на торги по льготной аренде в Печатниках - РИА Новости, 07.12.2023
Ефимов: здание под детсад выставят на торги по льготной аренде в Печатниках
Инвесторы смогут поучаствовать в торгах, в рамках которых смогут арендовать здание детсада по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год",... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:06
2023-12-07T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Инвесторы смогут поучаствовать в торгах, в рамках которых смогут арендовать здание детсада по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Объектом торгов станет здание для создания детского дошкольного образовательного учреждения. Помещение расположено на 1-й Курьяновской улице, 49."Город выставит на аукцион здание с участком в Печатниках по программе "1 рубль за квадратный метр год" для объектов образования. Принять участие в торгах смогут все желающие. Арендатору будет необходимо выполнить ремонт здания и оборудовать его для работы детского сада, рассчитанного не менее чем на 30 воспитанников", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после того, как все требования будут исполнены, предприниматель перейдет на льготную ставку.В районе, где находится здание, располагаются многоэтажки. Также там работает станция "Курьяново" МЦД-2. В здании можно организовать комнаты для занятий, санузлы, душевые, административные и другие помещения.По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, данное здание является одноэтажным. Его построили в 50-х годах прошлого века. Его общая площадь превышает 320 "квадратов". В здании большие окна и высокие потолки."Оно будет сдано в аренду вместе с земельным участком площадью 0,58 гектара. По условиям программы договор аренды будет заключен на 49 лет", – сказал министр столичного правительства.Тот, кто выиграет в торгах, должен будет оснастить помещение необходимым оборудованием и максимум через полгода со дня заключения аренды приступить к образовательной деятельности. Однако, если нужно будет проводить капремонт, то срок отодвинется до 18 месяцев, а если реконструкции – на три года.В рамках программы льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", чтобы разместить в городском объекте частную школу или детский сад, необходимо также оформить лицензию и выполнить требования департамента образования и науки города Москвы по осуществлению образовательной деятельности. Если соблюдены все условия, арендатор переходит на льготную ставку аренды.Ранее Ефимов сообщал, что до конца года на торги выставят здание детсада на Флотской улице в Северном административном округе столицы в рамках программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений.
https://radiosputnik.ru/20231205/nedvizhimost-1913964410.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: здание под детсад выставят на торги по льготной аренде в Печатниках

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Инвесторы смогут поучаствовать в торгах, в рамках которых смогут арендовать здание детсада по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объектом торгов станет здание для создания детского дошкольного образовательного учреждения. Помещение расположено на 1-й Курьяновской улице, 49.
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"Город выставит на аукцион здание с участком в Печатниках по программе "1 рубль за квадратный метр год" для объектов образования. Принять участие в торгах смогут все желающие. Арендатору будет необходимо выполнить ремонт здания и оборудовать его для работы детского сада, рассчитанного не менее чем на 30 воспитанников", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что после того, как все требования будут исполнены, предприниматель перейдет на льготную ставку.
В районе, где находится здание, располагаются многоэтажки. Также там работает станция "Курьяново" МЦД-2. В здании можно организовать комнаты для занятий, санузлы, душевые, административные и другие помещения.
По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, данное здание является одноэтажным. Его построили в 50-х годах прошлого века. Его общая площадь превышает 320 "квадратов". В здании большие окна и высокие потолки.
"Оно будет сдано в аренду вместе с земельным участком площадью 0,58 гектара. По условиям программы договор аренды будет заключен на 49 лет", – сказал министр столичного правительства.
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Тот, кто выиграет в торгах, должен будет оснастить помещение необходимым оборудованием и максимум через полгода со дня заключения аренды приступить к образовательной деятельности. Однако, если нужно будет проводить капремонт, то срок отодвинется до 18 месяцев, а если реконструкции – на три года.
В рамках программы льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год", чтобы разместить в городском объекте частную школу или детский сад, необходимо также оформить лицензию и выполнить требования департамента образования и науки города Москвы по осуществлению образовательной деятельности. Если соблюдены все условия, арендатор переходит на льготную ставку аренды.
Ранее Ефимов сообщал, что до конца года на торги выставят здание детсада на Флотской улице в Северном административном округе столицы в рамках программы льготной аренды "Один рубль за квадратный метр в год" для образовательных учреждений.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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