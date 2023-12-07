https://ria.ru/20231207/palestina-1914391085.html

Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине

Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине - РИА Новости, 07.12.2023

Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине

Россия и Саудовская Аравия выступили за выполнение международных резолюций, касающихся решения о двух государствах - Израиля и Палестины. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:38

2023-12-07T15:38

2023-12-07T15:38

в мире

палестина

саудовская аравия

израиль

владимир путин

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выступили за выполнение международных резолюций, касающихся решения о двух государствах - Израиля и Палестины. Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули, что нет иного способа достижения безопасности и стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах, чтобы обеспечить создание надлежащих условий для мирного сосуществования и экономического развития и позволить палестинскому народу реализовать свои законные права на создание независимого, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в тексте заявления. Подчеркивается, что в этой связи российская сторона высоко оценила проведение Саудовской Аравией совместного арабо-исламского чрезвычайного саммита в Эр-Рияде и принятые на нем резолюции по событиям в Палестине, "а также высоко оценила ведущую роль Королевства в реализации резолюций саммита, направленных на начало международных действий по прекращению агрессии против Газы".

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, палестина, саудовская аравия, израиль, владимир путин, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году