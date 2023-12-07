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Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине - РИА Новости, 07.12.2023
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15:38 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/palestina-1914391085.html
Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине
Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине - РИА Новости, 07.12.2023
Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине
Россия и Саудовская Аравия выступили за выполнение международных резолюций, касающихся решения о двух государствах - Израиля и Палестины. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:38
2023-12-07T15:38
в мире
палестина
саудовская аравия
израиль
владимир путин
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выступили за выполнение международных резолюций, касающихся решения о двух государствах - Израиля и Палестины. Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подчеркнули, что нет иного способа достижения безопасности и стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах, чтобы обеспечить создание надлежащих условий для мирного сосуществования и экономического развития и позволить палестинскому народу реализовать свои законные права на создание независимого, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в тексте заявления. Подчеркивается, что в этой связи российская сторона высоко оценила проведение Саудовской Аравией совместного арабо-исламского чрезвычайного саммита в Эр-Рияде и принятые на нем резолюции по событиям в Палестине, "а также высоко оценила ведущую роль Королевства в реализации резолюций саммита, направленных на начало международных действий по прекращению агрессии против Газы".
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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в мире, палестина, саудовская аравия, израиль, владимир путин, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Саудовская Аравия, Израиль, Владимир Путин, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва и Эр-Рияд поддержали выполнение резолюций по Израилю и Палестине

Москва и Эр-Рияд выступили за выполнение резолюций по Израилю и Палестине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия выступили за выполнение международных резолюций, касающихся решения о двух государствах - Израиля и Палестины.
Совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подчеркнули, что нет иного способа достижения безопасности и стабильности в Палестине, кроме как путем выполнения международных резолюций, касающихся решения о двух государствах, чтобы обеспечить создание надлежащих условий для мирного сосуществования и экономического развития и позволить палестинскому народу реализовать свои законные права на создание независимого, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в тексте заявления.
Подчеркивается, что в этой связи российская сторона высоко оценила проведение Саудовской Аравией совместного арабо-исламского чрезвычайного саммита в Эр-Рияде и принятые на нем резолюции по событиям в Палестине, "а также высоко оценила ведущую роль Королевства в реализации резолюций саммита, направленных на начало международных действий по прекращению агрессии против Газы".
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (справа) в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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В миреПалестинаСаудовская АравияИзраильВладимир ПутинРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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