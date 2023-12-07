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Путин оценил отношения России и Индии - РИА Новости, 07.12.2023
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15:48 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/otnosheniya-1914394650.html
Путин оценил отношения России и Индии
Путин оценил отношения России и Индии - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил отношения России и Индии
Отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:48
2023-12-07T15:59
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!". "Отношения между Россией и Индией развиваются поступательно по всем направлениям", - сказал Путин. Он подчеркнул, что основным гарантом этого является политика, которую проводит премьер-министр Индии Нарендра Моди.
https://ria.ru/20231116/indiya-1909714250.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин оценил отношения России и Индии

Путин: отношения России и Индии развиваются поступательно по всем направлениям

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
"Отношения между Россией и Индией развиваются поступательно по всем направлениям", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что основным гарантом этого является политика, которую проводит премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Россия стала вторым крупнейшим импортером на рынке Индии
16 ноября, 00:38
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"РоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиВ мире
 
 
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