https://ria.ru/20231207/otnosheniya-1914394650.html

Путин оценил отношения России и Индии

Путин оценил отношения России и Индии - РИА Новости, 07.12.2023

Путин оценил отношения России и Индии

Отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:48

2023-12-07T15:48

2023-12-07T15:59

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

в мире

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отношения РФ и Индии развиваются поступательно по всем направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!". "Отношения между Россией и Индией развиваются поступательно по всем направлениям", - сказал Путин. Он подчеркнул, что основным гарантом этого является политика, которую проводит премьер-министр Индии Нарендра Моди.

https://ria.ru/20231116/indiya-1909714250.html

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире