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Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей - РИА Новости, 07.12.2023
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13:22 07.12.2023
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Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей
Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей - РИА Новости, 07.12.2023
Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей
Новогодние открытки, написанные детьми, стали частью гуманитарной помощи, отправленной волонтерами Омской области бойцам СВО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:22
2023-12-07T13:22
надежные люди
омская область
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ОМСК, 7 дек - РИА Новости. Новогодние открытки, написанные детьми, стали частью гуманитарной помощи, отправленной волонтерами Омской области бойцам СВО, сообщила пресс-служба правительства региона. Специалисты комплексного центра социального обслуживания Русско-Полянского района Омской области снова собрали посылку солдатам на фронт. Солдатам отправили чай, кофе, сгущенное молоко, конфеты и прочие сладости. Также в посылки положили открытки со словами поддержки и наступающим Новым годом, написанные детьми. "Помогать солдатам, которые сейчас на передовой, вызвались все. Никто не остался в стороне, особенно пенсионеры. И тепло родного дома доходит до наших бойцов. Ребята искренне благодарят нас за поддержку, а детские открытки и обереги они хранят в своих нагрудных карманах, в танках и блиндажах", - приводятся в сообщении слова координатора волонтерского сообщества "Земляки Сила - Русская Поляна" Натальи Арляповой. В добровольческое объединение "Земляки Сила - Русская Поляна" входят около 1400 человек. Участники плетут маскировочные сети и "браслеты выживания", изготавливают сухой душ, мягкие носилки, спальные мешки и окопные свечи, вяжут теплые носки. Также руками волонтеров изготовлено 15 печек-буржуек.
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РИА Новости
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омская область
Надежные люди, Омская область

Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей

© Фото : пресс-служба правительства Омской областиВолонтеры сообщества "Земляки сила - Русская Поляна" собрали подарки для мобилизованных
Волонтеры сообщества Земляки сила - Русская Поляна собрали подарки для мобилизованных - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
Волонтеры сообщества "Земляки сила - Русская Поляна" собрали подарки для мобилизованных
Читать ria.ru в
ОМСК, 7 дек - РИА Новости. Новогодние открытки, написанные детьми, стали частью гуманитарной помощи, отправленной волонтерами Омской области бойцам СВО, сообщила пресс-служба правительства региона.
Специалисты комплексного центра социального обслуживания Русско-Полянского района Омской области снова собрали посылку солдатам на фронт. Солдатам отправили чай, кофе, сгущенное молоко, конфеты и прочие сладости. Также в посылки положили открытки со словами поддержки и наступающим Новым годом, написанные детьми.
"Помогать солдатам, которые сейчас на передовой, вызвались все. Никто не остался в стороне, особенно пенсионеры. И тепло родного дома доходит до наших бойцов. Ребята искренне благодарят нас за поддержку, а детские открытки и обереги они хранят в своих нагрудных карманах, в танках и блиндажах", - приводятся в сообщении слова координатора волонтерского сообщества "Земляки Сила - Русская Поляна" Натальи Арляповой.
В добровольческое объединение "Земляки Сила - Русская Поляна" входят около 1400 человек. Участники плетут маскировочные сети и "браслеты выживания", изготавливают сухой душ, мягкие носилки, спальные мешки и окопные свечи, вяжут теплые носки. Также руками волонтеров изготовлено 15 печек-буржуек.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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Надежные людиОмская область
 
 
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