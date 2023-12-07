https://ria.ru/20231207/otkrytki-1914339285.html

Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей

Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей - РИА Новости, 07.12.2023

Волонтеры Омской области отправили бойцам СВО новогодние открытки от детей

Новогодние открытки, написанные детьми, стали частью гуманитарной помощи, отправленной волонтерами Омской области бойцам СВО, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:22

2023-12-07T13:22

2023-12-07T13:22

надежные люди

омская область

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ОМСК, 7 дек - РИА Новости. Новогодние открытки, написанные детьми, стали частью гуманитарной помощи, отправленной волонтерами Омской области бойцам СВО, сообщила пресс-служба правительства региона. Специалисты комплексного центра социального обслуживания Русско-Полянского района Омской области снова собрали посылку солдатам на фронт. Солдатам отправили чай, кофе, сгущенное молоко, конфеты и прочие сладости. Также в посылки положили открытки со словами поддержки и наступающим Новым годом, написанные детьми. "Помогать солдатам, которые сейчас на передовой, вызвались все. Никто не остался в стороне, особенно пенсионеры. И тепло родного дома доходит до наших бойцов. Ребята искренне благодарят нас за поддержку, а детские открытки и обереги они хранят в своих нагрудных карманах, в танках и блиндажах", - приводятся в сообщении слова координатора волонтерского сообщества "Земляки Сила - Русская Поляна" Натальи Арляповой. В добровольческое объединение "Земляки Сила - Русская Поляна" входят около 1400 человек. Участники плетут маскировочные сети и "браслеты выживания", изготавливают сухой душ, мягкие носилки, спальные мешки и окопные свечи, вяжут теплые носки. Также руками волонтеров изготовлено 15 печек-буржуек.

https://ria.ru/20231128/posylki-1912293434.html

омская область

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омская область