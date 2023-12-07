https://ria.ru/20231207/opek-1914345365.html

Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти

Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти

Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран "ОПЕК+" по повышению стабильности мировых рынков нефти, соответствующее совместное заявление по... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:40

2023-12-07T13:40

2023-12-07T13:49

россия

опек

экономика

саудовская аравия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран "ОПЕК+" по повышению стабильности мировых рынков нефти, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля."В сфере энергетики обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между ними и успешные усилия стран "ОПЕК плюс" по повышению стабильности мировых рынков нефти. Подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества и необходимость того, чтобы все страны-участницы присоединились к соглашению "ОПЕК+" таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

россия

саудовская аравия

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россия, опек, экономика, саудовская аравия, в мире, владимир путин