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Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти - РИА Новости, 07.12.2023
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13:40 07.12.2023 (обновлено: 13:49 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/opek-1914345365.html
Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти
Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти
Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран "ОПЕК+" по повышению стабильности мировых рынков нефти, соответствующее совместное заявление по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:40
2023-12-07T13:49
россия
опек
экономика
саудовская аравия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран "ОПЕК+" по повышению стабильности мировых рынков нефти, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля."В сфере энергетики обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между ними и успешные усилия стран "ОПЕК плюс" по повышению стабильности мировых рынков нефти. Подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества и необходимость того, чтобы все страны-участницы присоединились к соглашению "ОПЕК+" таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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россия, опек, экономика, саудовская аравия, в мире, владимир путин
Россия, ОПЕК, Экономика, Саудовская Аравия, В мире, Владимир Путин
Россия и КСА высоко оценили усилия стран ОПЕК+ по стабильности рынков нефти

РФ и Саудовская Аравия высоко оценили усилия ОПЕК+ по стабильности рынков нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия высоко оценили успешные усилия стран "ОПЕК+" по повышению стабильности мировых рынков нефти, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля.
"В сфере энергетики обе стороны высоко оценили тесное сотрудничество между ними и успешные усилия стран "ОПЕК плюс" по повышению стабильности мировых рынков нефти. Подчеркнули важность продолжения этого сотрудничества и необходимость того, чтобы все страны-участницы присоединились к соглашению "ОПЕК+" таким образом, чтобы это служило интересам производителей и потребителей и поддерживало рост мировой экономики", - говорится в сообщении.
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