https://ria.ru/20231207/okhrana-1914378557.html

В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске

В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023

В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя трагедию в Брянске в Telegram, призвал сделать охрану школ государственной. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:05

2023-12-07T15:05

2023-12-07T15:05

происшествия

брянск

леонид слуцкий (политик)

яна лантратова

следственный комитет россии (ск рф)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя трагедию в Брянске в Telegram, призвал сделать охрану школ государственной. Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Надо прекратить охрану школ частными предприятиями. Мы не умаляем их возможностей, но охрана школ должна быть государственной", - сказал Слуцкий журналистам. Также о ЧП высказалась первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова. "Эта трагедия - очередное доказательство, что нужно менять систему защиты в учебных заведениях", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914362189.html

брянск

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происшествия, брянск, леонид слуцкий (политик), яна лантратова, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф