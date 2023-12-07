Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/okhrana-1914378557.html
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя трагедию в Брянске в Telegram, призвал сделать охрану школ государственной. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:05
2023-12-07T15:05
происшествия
брянск
леонид слуцкий (политик)
яна лантратова
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914317604_67:0:1219:648_1920x0_80_0_0_bfcc9630b4494130d9cd515405290fc3.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя трагедию в Брянске в Telegram, призвал сделать охрану школ государственной. Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Надо прекратить охрану школ частными предприятиями. Мы не умаляем их возможностей, но охрана школ должна быть государственной", - сказал Слуцкий журналистам. Также о ЧП высказалась первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова. "Эта трагедия - очередное доказательство, что нужно менять систему защиты в учебных заведениях", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914362189.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914317604_264:0:1128:648_1920x0_80_0_0_5af39b4404c1f5d8ca3476ee1f5e8478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, леонид слуцкий (политик), яна лантратова, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф
Происшествия, Брянск, Леонид Слуцкий (политик), Яна Лантратова, Следственный комитет России (СК РФ), ЛДПР, Госдума РФ
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске

Слуцкий: охрана школ должна быть государственной, а не частной

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя трагедию в Брянске в Telegram, призвал сделать охрану школ государственной.
Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
«
"Надо прекратить охрану школ частными предприятиями. Мы не умаляем их возможностей, но охрана школ должна быть государственной", - сказал Слуцкий журналистам.
Также о ЧП высказалась первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.
"Эта трагедия - очередное доказательство, что нужно менять систему защиты в учебных заведениях", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Глава Брянска анонсировал масштабные проверки во всех учебных учреждениях
Вчера, 14:22
 
ПроисшествияБрянскЛеонид Слуцкий (политик)Яна ЛантратоваСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала