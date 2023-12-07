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В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя трагедию в Брянске в Telegram, призвал сделать охрану школ государственной. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:05
2023-12-07T15:05
2023-12-07T15:05
происшествия
брянск
леонид слуцкий (политик)
яна лантратова
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя трагедию в Брянске в Telegram, призвал сделать охрану школ государственной. Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Надо прекратить охрану школ частными предприятиями. Мы не умаляем их возможностей, но охрана школ должна быть государственной", - сказал Слуцкий журналистам. Также о ЧП высказалась первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова. "Эта трагедия - очередное доказательство, что нужно менять систему защиты в учебных заведениях", - написала Лантратова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914362189.html
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происшествия, брянск, леонид слуцкий (политик), яна лантратова, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, госдума рф
Происшествия, Брянск, Леонид Слуцкий (политик), Яна Лантратова, Следственный комитет России (СК РФ), ЛДПР, Госдума РФ
В ГД предложили пересмотреть систему охраны школ после трагедии в Брянске
Слуцкий: охрана школ должна быть государственной, а не частной