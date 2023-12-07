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Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 07.12.2023 (обновлено: 15:45 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/obstrel-1914391931.html
Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО - РИА Новости, 07.12.2023
Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО
Украинские войска в 15.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:41
2023-12-07T15:45
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.30 - населенный пункт Острое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.Кроме того, с 13.50 до 15.25 ВСУ подвергали обстрелу Горловку, территорию Ясиноватского района, а также Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914383662.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли районы Донецка ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по двум районам Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.30 - населенный пункт Острое - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип ракет не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кроме того, с 13.50 до 15.25 ВСУ подвергали обстрелу Горловку, территорию Ясиноватского района, а также Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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