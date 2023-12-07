https://ria.ru/20231207/obstrel-1914312887.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.12.2023

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска сбросили один снаряд с беспилотника в Кировском районе Донецка, еще 13 снарядов выпущено по Петровскому району города, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:09

2023-12-07T12:09

2023-12-07T12:09

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Украинские войска сбросили один снаряд с беспилотника в Кировском районе Донецка, еще 13 снарядов выпущено по Петровскому району города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет – ред.) с БПЛА", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что с 00.40 до 11.35 мск украинские военные несколько раз обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров, в 6.05 обстреляли также Никитовский район Горловки тремя снарядами калибра 152 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

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донецк