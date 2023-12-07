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Источник: ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по Херсонской области
Источник: ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 07.12.2023
Источник: ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по Херсонской области
Украинская армия выпустила по левобережью Херсонской области 92 снаряда из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:42
2023-12-07T10:42
2023-12-07T10:42
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 7 дек - РИА Новости. Украинская армия выпустила по левобережью Херсонской области 92 снаряда из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. "За прошедшие сутки войска киевского режима выпустили по левому берегу Днепра в Херсонской области 92 снаряда из ствольной артиллерии. 56 ударов было днем и 36 прилетов в темное время суток. Ночью украинская армия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян и Голой Пристани", - сказал источник. Уточняется, есть ли пострадавшие или жертвы и разрушения инфраструктуры, добавил он.
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили за сутки 92 снаряда по левобережью Херсонской области