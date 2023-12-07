https://ria.ru/20231207/obstrel-1914287280.html

Источник: ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по Херсонской области

Источник: ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 07.12.2023

Источник: ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по Херсонской области

Украинская армия выпустила по левобережью Херсонской области 92 снаряда из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:42

2023-12-07T10:42

2023-12-07T10:42

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 7 дек - РИА Новости. Украинская армия выпустила по левобережью Херсонской области 92 снаряда из ствольной артиллерии, сообщил журналистам информированный источник. "За прошедшие сутки войска киевского режима выпустили по левому берегу Днепра в Херсонской области 92 снаряда из ствольной артиллерии. 56 ударов было днем и 36 прилетов в темное время суток. Ночью украинская армия нанесла удары по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Пролетарки, Песчановки, Корсунки, Алешек, Днепрян и Голой Пристани", - сказал источник. Уточняется, есть ли пострадавшие или жертвы и разрушения инфраструктуры, добавил он.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия