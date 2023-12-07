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Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.12.2023
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 132 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:36
2023-12-07T00:36
2023-12-07T00:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 132 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Выпущено 132 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Уточняется, что под огнем оказались Горловка, Донецк и Донское. Отмечается, что поступали сведения о ранении 18 гражданских лиц в районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 56 обстрелов.
https://ria.ru/20231206/mirnaya-1914139339.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Горловка, В мире
Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 132 боеприпаса