https://ria.ru/20231207/obstrel-1914241841.html

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 07.12.2023

Украинские войска за сутки 39 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 132 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T00:36

2023-12-07T00:36

2023-12-07T00:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

горловка

в мире

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 39 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 132 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Выпущено 132 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Уточняется, что под огнем оказались Горловка, Донецк и Донское. Отмечается, что поступали сведения о ранении 18 гражданских лиц в районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск были зафиксированы 56 обстрелов.

https://ria.ru/20231206/mirnaya-1914139339.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка, в мире