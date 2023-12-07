https://ria.ru/20231207/obraschenie-1914358749.html
Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину
Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину - РИА Новости, 07.12.2023
Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про обращения граждан через голову нижестоящих властей напрямую к Владимиру Путину, отметил, что каждая... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:16
2023-12-07T14:16
2023-12-07T14:16
владимир путин
дмитрий песков
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739265940_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_98d4b875c3a34d56fde4a38f54689e3c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про обращения граждан через голову нижестоящих властей напрямую к Владимиру Путину, отметил, что каждая ситуация – персональная, возможность обратиться есть у всех. Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря. В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря. "Действительно, многие граждане (России - ред.) предпочитают сразу обращаться непосредственно к президенту. И когда пытаешься спросить, обращались ли они к местным, муниципальным, региональным властям, (некоторые - ред.) граждане отвечают, что нет... Каждая ситуация персональная, здесь вряд ли можно говорить о каких-то общих тенденциях... Существуют известные способы и формат обращений к президенту. Возможность есть у всех граждан Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обращении россиян напрямую к главе государства через голову нижестоящих властей для решения своих трудностей. По его словам, бывают случаи, когда граждане страны неоднократно обращаются к местным властям, но не могут до них "достучаться", и "тогда обращение к президенту уже более закономерно".
https://ria.ru/20231206/putin-1914044835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739265940_177:0:2446:1702_1920x0_80_0_0_09c059554d83f403865f40bc1a5051a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, россия, общество
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Общество
Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину
Песков: все россияне могут обратиться к Путину
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про обращения граждан через голову нижестоящих властей напрямую к Владимиру Путину, отметил, что каждая ситуация – персональная, возможность обратиться есть у всех.
Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря. В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря.
"Действительно, многие граждане (России - ред.) предпочитают сразу обращаться непосредственно к президенту. И когда пытаешься спросить, обращались ли они к местным, муниципальным, региональным властям, (некоторые - ред.) граждане отвечают, что нет... Каждая ситуация персональная, здесь вряд ли можно говорить о каких-то общих тенденциях... Существуют известные способы и формат обращений к президенту. Возможность есть у всех граждан Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обращении россиян напрямую к главе государства через голову нижестоящих властей для решения своих трудностей.
По его словам, бывают случаи, когда граждане страны неоднократно обращаются к местным властям, но не могут до них "достучаться", и "тогда обращение к президенту уже более закономерно".
Вопрос о восстановлении Попасной поступил к "Итогам года с Путиным"