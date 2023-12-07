https://ria.ru/20231207/obraschenie-1914358749.html

Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину

Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину - РИА Новости, 07.12.2023

Песков ответил на вопрос о возможности россиян обратиться к Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про обращения граждан через голову нижестоящих властей напрямую к Владимиру Путину, отметил, что каждая... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:16

2023-12-07T14:16

2023-12-07T14:16

владимир путин

дмитрий песков

россия

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про обращения граждан через голову нижестоящих властей напрямую к Владимиру Путину, отметил, что каждая ситуация – персональная, возможность обратиться есть у всех. Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Путина состоятся 14 декабря. В пятницу, 1 декабря, в Народном фронте стартовал сбор вопросов на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", которая выйдет в эфир 14 декабря. "Действительно, многие граждане (России - ред.) предпочитают сразу обращаться непосредственно к президенту. И когда пытаешься спросить, обращались ли они к местным, муниципальным, региональным властям, (некоторые - ред.) граждане отвечают, что нет... Каждая ситуация персональная, здесь вряд ли можно говорить о каких-то общих тенденциях... Существуют известные способы и формат обращений к президенту. Возможность есть у всех граждан Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об обращении россиян напрямую к главе государства через голову нижестоящих властей для решения своих трудностей. По его словам, бывают случаи, когда граждане страны неоднократно обращаются к местным властям, но не могут до них "достучаться", и "тогда обращение к президенту уже более закономерно".

https://ria.ru/20231206/putin-1914044835.html

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владимир путин, дмитрий песков, россия, общество