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"Все вы колхозники": Niletto обратился к поклонникам сериала "Слово пацана"
"Все вы колхозники": Niletto обратился к поклонникам сериала "Слово пацана" - РИА Новости, 07.12.2023
"Все вы колхозники": Niletto обратился к поклонникам сериала "Слово пацана"
Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) выложил на своей странице в в Instagram* видеообращение, в котором поразмышлял на тему моды и стиля. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:27
2023-12-07T12:27
2023-12-07T13:19
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) выложил на своей странице в в Instagram* видеообращение, в котором поразмышлял на тему моды и стиля. В ролике Прытков появился в клетчатом пальто, за выбор которого его ранее раскритиковали в Сети. Певец признался, что не особо дружит со стилем, так же, как и большинство других людей. По его мнению, все они "колхозники", которые пытаются подражать популярным трендам. "Я колхозник по натуре и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных. И будет видно: у кого колхозное тело, а у кого — нет. У меня тело неколхозное, я работаю над ним всю жизнь, я в порядке. И это то, что отличает меня от колхозных тел", — пояснил певец.Свое обращение Прытков закончил обещанием выбросить пальто и процитировал слова героев из криминальной драмы Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".В комментариях многие пользователи отметили, что "не совсем поняли" философские мысли артиста, особенно в контексте с популярным сериалом. "Голос отличный и танцует нереально, а в остальном ему лучше молчать", — пошутили слушатели. "Про "Слово пацана"... Об этом я в конце сказал не с целью сделать отсылку к сериалу. Смысл чуть глубже. Я к тому, что "Слово пацана" — тренд, о котором все друг другу уши прожужжали. Как тренд в одежде. И теперь все словно одинаковые", — пояснил позже в комментариях Niletto.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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"Все вы колхозники": Niletto обратился к поклонникам сериала "Слово пацана"
Певец Niletto назвал "колхозниками" подражателей сериала "Слово пацана"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) выложил на своей странице в в Instagram* видеообращение, в котором поразмышлял на тему моды и стиля.
В ролике Прытков появился в клетчатом пальто, за выбор которого его ранее раскритиковали в Сети. Певец признался, что не особо дружит со стилем, так же, как и большинство других людей. По его мнению, все они "колхозники", которые пытаются подражать популярным трендам.
«
"Я колхозник по натуре и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных. И будет видно: у кого колхозное тело, а у кого — нет. У меня тело неколхозное, я работаю над ним всю жизнь, я в порядке. И это то, что отличает меня от колхозных тел", — пояснил певец.
Свое обращение Прытков закончил обещанием выбросить пальто и процитировал слова героев из криминальной драмы Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".
В комментариях многие пользователи отметили, что "не совсем поняли" философские мысли артиста, особенно в контексте с популярным сериалом. "Голос отличный и танцует нереально, а в остальном ему лучше молчать", — пошутили слушатели.
«
"Про "Слово пацана"... Об этом я в конце сказал не с целью сделать отсылку к сериалу. Смысл чуть глубже. Я к тому, что "Слово пацана" — тренд, о котором все друг другу уши прожужжали. Как тренд в одежде. И теперь все словно одинаковые", — пояснил позже в комментариях Niletto.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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