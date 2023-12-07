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Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти - РИА Новости, 07.12.2023
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15:35 07.12.2023 (обновлено: 15:40 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/neft-1914390590.html
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество в области нефти и газа, в том числе в сфере закупок, поставок и стандартизации оборудования,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:35
2023-12-07T15:40
россия
саудовская аравия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество в области нефти и газа, в том числе в сфере закупок, поставок и стандартизации оборудования, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: нефть и газ, такие как закупки, поставки и стандартизация оборудования в области нефти и газа", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231207/vizit-1914388435.html
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россия, саудовская аравия, владимир путин, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, В мире
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество по нефти и газу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество в области нефти и газа, в том числе в сфере закупок, поставок и стандартизации оборудования, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля.
"Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: нефть и газ, такие как закупки, поставки и стандартизация оборудования в области нефти и газа", - говорится в заявлении.
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