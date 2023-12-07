https://ria.ru/20231207/neft-1914390590.html

Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти

Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти - РИА Новости, 07.12.2023

Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество в области нефти и газа, в том числе в сфере закупок, поставок и стандартизации оборудования,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:35

2023-12-07T15:35

2023-12-07T15:40

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саудовская аравия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество в области нефти и газа, в том числе в сфере закупок, поставок и стандартизации оборудования, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: нефть и газ, такие как закупки, поставки и стандартизация оборудования в области нефти и газа", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231207/vizit-1914388435.html

россия

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россия, саудовская аравия, владимир путин, в мире