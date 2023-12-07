https://ria.ru/20231207/neft-1914390590.html
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество в области нефти и газа, в том числе в сфере закупок, поставок и стандартизации оборудования,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:35
2023-12-07T15:35
2023-12-07T15:40
россия
саудовская аравия
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_0:80:2964:1747_1920x0_80_0_0_7a8d6cd29d84efcabc4ec687df8bc75c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество в области нефти и газа, в том числе в сфере закупок, поставок и стандартизации оборудования, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: нефть и газ, такие как закупки, поставки и стандартизация оборудования в области нефти и газа", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231207/vizit-1914388435.html
россия
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e74e87de5fa86462a57a514736f7f368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, владимир путин, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, В мире
Россия и Саудовская Аравия намерены расширять сотрудничество по нефти
Россия и Саудовская Аравия договорились расширять сотрудничество по нефти и газу