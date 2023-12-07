https://ria.ru/20231207/nauka-1914277866.html

В России испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников

В России испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников - РИА Новости, 07.12.2023

В России испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников

Компактный газотурбинный двигатель, который позволит увеличить скорость и грузоподъемность реактивных беспилотников, начали испытывать в Самарском университете... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:42

2023-12-07T10:42

2023-12-07T12:17

наука

россия

самара

самарский университет

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577456374_0:65:791:510_1920x0_80_0_0_f0c3c8385e9a272dac7b6b1df4f3507c.jpg

САМАРА, 7 дек — РИА Новости. Компактный газотурбинный двигатель, который позволит увеличить скорость и грузоподъемность реактивных беспилотников, начали испытывать в Самарском университете имени Королева, сообщили в пресс-службе вуза. "Начались комплексные испытания первого опытного образца малоразмерного газотурбинного двигателя МГТД-22 "Колибри", разработанного в нашем университете и предназначенного для небольших, но скоростных и грузоподъемных реактивных беспилотных летательных аппаратов", — рассказал директор Инжинирингового центра Самарского университета Иван Зубрилин.Он добавил, что двигатель укомплектовали экспериментальным прототипом системы управления, разработанной в университете.Во время испытаний, которые продлятся около трех месяцев, необходимо подтвердить рассчитанные характеристики устройства на различных режимах работы. Одной из ключевых особенностей газотурбинного двигателя "Колибри" по сравнению с поршневыми установками такого же размера является высокое соотношение тяги и веса. По расчетам ученых, небольшой беспилотник с двигателем "Колибри" при общем взлетном весе 45 килограммов в перспективе сможет развивать максимальную скорость 800 километров в час при максимальной высоте полета девять километров. Кроме того, у "Колибри" есть встроенная, а не отдельная система управления, а также электрический запуск. Еще одно преимущество компактного двигателя в том, что он работает на традиционном авиационном топливе — керосине, которое отличается высокой энергоемкостью по сравнению с привычными для беспилотников литий-полимерными батареями. "Колибри" стал первым самым маленьким двигателем в линейке малоразмерных газотурбинных двигателей, разрабатываемых в молодежной лаборатории университета, сообщил Зубрилин. Кроме "Колибри", в лаборатории прорабатываются проекты двух следующих двигателей — МГТД-40 "Чайка" и МГТД-100 "Орел", которые будут превосходить "Колибри" по размеру, тяге, мощности и ряду других характеристик. Эти двигатели позволят реализовать новые перспективные проекты, например скоростной грузовой беспилотник с возможностью вертикального взлета и посадки в любую погоду и любой местности.

https://ria.ru/20231206/nauka-1913880387.html

https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html

россия

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, самара, самарский университет, наука, университетская наука, навигатор абитуриента