https://ria.ru/20231207/nauka-1914144679.html

В России создали самоочищающийся бетон

В России создали самоочищающийся бетон - РИА Новости, 07.12.2023

В России создали самоочищающийся бетон

Самоочищающийся бетон на основе сырья, содержащего отходы лакокрасочных материалов, создали и запатентовали ученые ЮУрГУ. Как рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T03:00

2023-12-07T03:00

2023-12-07T03:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

южно-уральский государственный университет

экология в россии

челябинск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914143980_0:86:1281:806_1920x0_80_0_0_28d2456240c771452ff5267a041edb4e.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самоочищающийся бетон на основе сырья, содержащего отходы лакокрасочных материалов, создали и запатентовали ученые ЮУрГУ. Как рассказали в пресс-службе университета, новый строительный материал биологически безопасен и может использоваться для сохранения чистоты внешней отделки зданий.Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что такой бетон сможет самостоятельно разлагать на своей поверхности органические загрязнения от выхлопных газов, дыма и промышленных выбросов, которые затем легко смываются дождем.По словам ученых ЮУрГУ, эффект самоочищения достигается за счет добавления в состав бетонной смеси шлама (порошкообразного продукта. – Прим. ред.) лакокрасочного производства. Шлам содержит гипс, который входит в состав смешанных вяжущих веществ для бетона, и помимо этого богат редкими природными минералами диоксида титана (TiO2).Работая как ускоритель химических процессов, диоксид титана активизируется под воздействием солнечного света и путем мощной окислительной реакции разлагает на поверхности материала вредные вещества на безопасные компоненты, после чего они естественным образом удаляются в непогоду, например, смываются дождем."Мы используем шлам, в составе которого уже содержится диоксид титана. Извлечь его оттуда очень сложно, это просто побочный продукт лакокрасочной промышленности. Производители используют титановые белила, поэтому в отходах диоксид титана содержится в больших объемах. В нашем случае это обычный гипс, но с большим количеством этого минерала в активной форме (фотокатализатора)", – рассказала профессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных.Она добавила, что фотокатализатор в чистом виде стоит очень дорого, а шлам, обогащенный им, это дешевый продукт промышленной переработки.Ученые кафедры строительных материалов и изделий ЮУрГУ на базе университета изготовили образцы отделочной плитки из шламового сырья Крымского завода по производству титана. В ее состав вошли: выделенный из отходов гипс с диоксидом титана, цемент и пуццолановый компонент (микрокремнезем или зола-уноса) для увеличения влагостойкости строительного материала.В пресс-службе ЮУрГУ отметили, что до настоящего времени никто в мире не применял отходы лакокрасочных материалов в качестве источника водостойкого гипса с естественным фотокатализатором для изготовления строительного бетона с самоочищающимися свойствами.Другой важной особенностью разработки, по словам исследователей из Челябинска, стало то, что после переработки (обжигания, измельчения и высушивания) шлам становится абсолютно безопасным сырьем, а конечный продукт из него выходит недорогим. Кроме того, гипсовые стройматериалы по сравнению с цементными получаются более безопасными для окружающей среды.К идее разработки самоочищающегося бетона, по словам исследователей из ЮУрГУ, их подтолкнула многолетняя региональная экологическая проблема. В Челябинске на территории бывшего лакокрасочного завода уже более двадцати лет существуют шламонакопители – "бассейны" с кислотной вязкой субстанцией глубиной в три метра.Пойма главной водной артерии Челябинской области, реки Миасс, находится в непосредственной близости от хранилищ промышленных отходов, которые вместе с дождевой водой попадают в русло реки и отравляют ее фауну.Уровень кислотности шлама настолько высокий, что из-за чрезмерного закисления окружающей его почвы на местности гибнет любая растительность. Разработчики из Южно-Уральского государственного университета планируют перерабатывать местные накопления шлама для производства инновационного самоочищающегося бетона, решая вместе с тем и серьезную экологическую проблему.Кроме того, борьба с загрязнениями реки Миасс может способствовать повышению региональной экономической эффективности из-за возможного возрождения рыболовецкого дела, которое в настоящее время, по мнению экспертов ЮУрГУ, в значительной степени утрачено.По словам ученых челябинского вуза, из-за крайне высокой антропогенной нагрузки водоем, некогда богатый промысловыми рыбами – налимами, щуками, карасями, карпами, на некоторых участках стал фактически необитаемым.В университете надеются, что внедрение их разработки, кроме чисто экономического эффекта от производства нового строительного материала, сможет улучшить и экологическую ситуацию.

https://ria.ru/20231010/nauka-1901526118.html

https://ria.ru/20230914/nauka-1895789610.html

https://ria.ru/20230905/nauka-1893672570.html

https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html

россия

челябинск

миасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, экология в россии, челябинск, миасс