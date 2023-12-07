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В России создали самоочищающийся бетон - РИА Новости, 07.12.2023
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Наука
 
03:00 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/nauka-1914144679.html
В России создали самоочищающийся бетон
В России создали самоочищающийся бетон - РИА Новости, 07.12.2023
В России создали самоочищающийся бетон
Самоочищающийся бетон на основе сырья, содержащего отходы лакокрасочных материалов, создали и запатентовали ученые ЮУрГУ. Как рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T03:00
2023-12-07T03:00
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
южно-уральский государственный университет
экология в россии
челябинск
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самоочищающийся бетон на основе сырья, содержащего отходы лакокрасочных материалов, создали и запатентовали ученые ЮУрГУ. Как рассказали в пресс-службе университета, новый строительный материал биологически безопасен и может использоваться для сохранения чистоты внешней отделки зданий.Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что такой бетон сможет самостоятельно разлагать на своей поверхности органические загрязнения от выхлопных газов, дыма и промышленных выбросов, которые затем легко смываются дождем.По словам ученых ЮУрГУ, эффект самоочищения достигается за счет добавления в состав бетонной смеси шлама (порошкообразного продукта. – Прим. ред.) лакокрасочного производства. Шлам содержит гипс, который входит в состав смешанных вяжущих веществ для бетона, и помимо этого богат редкими природными минералами диоксида титана (TiO2).Работая как ускоритель химических процессов, диоксид титана активизируется под воздействием солнечного света и путем мощной окислительной реакции разлагает на поверхности материала вредные вещества на безопасные компоненты, после чего они естественным образом удаляются в непогоду, например, смываются дождем.&quot;Мы используем шлам, в составе которого уже содержится диоксид титана. Извлечь его оттуда очень сложно, это просто побочный продукт лакокрасочной промышленности. Производители используют титановые белила, поэтому в отходах диоксид титана содержится в больших объемах. В нашем случае это обычный гипс, но с большим количеством этого минерала в активной форме (фотокатализатора)&quot;, – рассказала профессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных.Она добавила, что фотокатализатор в чистом виде стоит очень дорого, а шлам, обогащенный им, это дешевый продукт промышленной переработки.Ученые кафедры строительных материалов и изделий ЮУрГУ на базе университета изготовили образцы отделочной плитки из шламового сырья Крымского завода по производству титана. В ее состав вошли: выделенный из отходов гипс с диоксидом титана, цемент и пуццолановый компонент (микрокремнезем или зола-уноса) для увеличения влагостойкости строительного материала.В пресс-службе ЮУрГУ отметили, что до настоящего времени никто в мире не применял отходы лакокрасочных материалов в качестве источника водостойкого гипса с естественным фотокатализатором для изготовления строительного бетона с самоочищающимися свойствами.Другой важной особенностью разработки, по словам исследователей из Челябинска, стало то, что после переработки (обжигания, измельчения и высушивания) шлам становится абсолютно безопасным сырьем, а конечный продукт из него выходит недорогим. Кроме того, гипсовые стройматериалы по сравнению с цементными получаются более безопасными для окружающей среды.К идее разработки самоочищающегося бетона, по словам исследователей из ЮУрГУ, их подтолкнула многолетняя региональная экологическая проблема. В Челябинске на территории бывшего лакокрасочного завода уже более двадцати лет существуют шламонакопители – "бассейны" с кислотной вязкой субстанцией глубиной в три метра.Пойма главной водной артерии Челябинской области, реки Миасс, находится в непосредственной близости от хранилищ промышленных отходов, которые вместе с дождевой водой попадают в русло реки и отравляют ее фауну.Уровень кислотности шлама настолько высокий, что из-за чрезмерного закисления окружающей его почвы на местности гибнет любая растительность. Разработчики из Южно-Уральского государственного университета планируют перерабатывать местные накопления шлама для производства инновационного самоочищающегося бетона, решая вместе с тем и серьезную экологическую проблему.Кроме того, борьба с загрязнениями реки Миасс может способствовать повышению региональной экономической эффективности из-за возможного возрождения рыболовецкого дела, которое в настоящее время, по мнению экспертов ЮУрГУ, в значительной степени утрачено.По словам ученых челябинского вуза, из-за крайне высокой антропогенной нагрузки водоем, некогда богатый промысловыми рыбами – налимами, щуками, карасями, карпами, на некоторых участках стал фактически необитаемым.В университете надеются, что внедрение их разработки, кроме чисто экономического эффекта от производства нового строительного материала, сможет улучшить и экологическую ситуацию.
https://ria.ru/20231010/nauka-1901526118.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, южно-уральский государственный университет, экология в россии, челябинск, миасс
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Южно-Уральский государственный университет, Экология в России, Челябинск, Миасс

В России создали самоочищающийся бетон

© Пресс-служба ЮУрГУОпытные образцы самоочищающегося бетона
Опытные образцы самоочищающегося бетона
© Пресс-служба ЮУрГУ
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самоочищающийся бетон на основе сырья, содержащего отходы лакокрасочных материалов, создали и запатентовали ученые ЮУрГУ. Как рассказали в пресс-службе университета, новый строительный материал биологически безопасен и может использоваться для сохранения чистоты внешней отделки зданий.
Исследователи Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что такой бетон сможет самостоятельно разлагать на своей поверхности органические загрязнения от выхлопных газов, дыма и промышленных выбросов, которые затем легко смываются дождем.
По словам ученых ЮУрГУ, эффект самоочищения достигается за счет добавления в состав бетонной смеси шлама (порошкообразного продукта. – Прим. ред.) лакокрасочного производства. Шлам содержит гипс, который входит в состав смешанных вяжущих веществ для бетона, и помимо этого богат редкими природными минералами диоксида титана (TiO2).
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Работая как ускоритель химических процессов, диоксид титана активизируется под воздействием солнечного света и путем мощной окислительной реакции разлагает на поверхности материала вредные вещества на безопасные компоненты, после чего они естественным образом удаляются в непогоду, например, смываются дождем.
«

"Мы используем шлам, в составе которого уже содержится диоксид титана. Извлечь его оттуда очень сложно, это просто побочный продукт лакокрасочной промышленности. Производители используют титановые белила, поэтому в отходах диоксид титана содержится в больших объемах. В нашем случае это обычный гипс, но с большим количеством этого минерала в активной форме (фотокатализатора)", – рассказала профессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных.

Она добавила, что фотокатализатор в чистом виде стоит очень дорого, а шлам, обогащенный им, это дешевый продукт промышленной переработки.
© Пресс-служба ЮУрГУОпытные образцы самоочищающегося бетона
Опытные образцы самоочищающегося бетона
Опытные образцы самоочищающегося бетона
© Пресс-служба ЮУрГУ
1 из 5
© Пресс-служба ЮУрГУПриготовление бетонной смеси
Приготовление бетонной смеси
Приготовление бетонной смеси
© Пресс-служба ЮУрГУ
2 из 5
© Пресс-служба ЮУрГУЛаборант-исследователь Полина Кийко облучает ультрафиолетовой лампой образцы бетона для оценки способности к самоочищению
Лаборант-исследователь Полина Кийко облучает ультрафиолетовой лампой образцы бетона для оценки способности к самоочищению
Лаборант-исследователь Полина Кийко облучает ультрафиолетовой лампой образцы бетона для оценки способности к самоочищению
© Пресс-служба ЮУрГУ
3 из 5
© Пресс-служба ЮУрГУПрофессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных
Профессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных
Профессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных
© Пресс-служба ЮУрГУ
4 из 5
© Пресс-служба ЮУрГУКоллектив кафедры "Строительные материалы и изделия" ЮУрГУ в научно-производственной лаборатории
Коллектив кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ в научно-производственной лаборатории
Коллектив кафедры "Строительные материалы и изделия" ЮУрГУ в научно-производственной лаборатории
© Пресс-служба ЮУрГУ
5 из 5
Опытные образцы самоочищающегося бетона
© Пресс-служба ЮУрГУ
1 из 5
Приготовление бетонной смеси
© Пресс-служба ЮУрГУ
2 из 5
Лаборант-исследователь Полина Кийко облучает ультрафиолетовой лампой образцы бетона для оценки способности к самоочищению
© Пресс-служба ЮУрГУ
3 из 5
Профессор кафедры Строительные материалы и изделия ЮУрГУ Тамара Черных
© Пресс-служба ЮУрГУ
4 из 5
Коллектив кафедры "Строительные материалы и изделия" ЮУрГУ в научно-производственной лаборатории
© Пресс-служба ЮУрГУ
5 из 5
Ученые кафедры строительных материалов и изделий ЮУрГУ на базе университета изготовили образцы отделочной плитки из шламового сырья Крымского завода по производству титана. В ее состав вошли: выделенный из отходов гипс с диоксидом титана, цемент и пуццолановый компонент (микрокремнезем или зола-уноса) для увеличения влагостойкости строительного материала.
В пресс-службе ЮУрГУ отметили, что до настоящего времени никто в мире не применял отходы лакокрасочных материалов в качестве источника водостойкого гипса с естественным фотокатализатором для изготовления строительного бетона с самоочищающимися свойствами.
Другой важной особенностью разработки, по словам исследователей из Челябинска, стало то, что после переработки (обжигания, измельчения и высушивания) шлам становится абсолютно безопасным сырьем, а конечный продукт из него выходит недорогим. Кроме того, гипсовые стройматериалы по сравнению с цементными получаются более безопасными для окружающей среды.
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К идее разработки самоочищающегося бетона, по словам исследователей из ЮУрГУ, их подтолкнула многолетняя региональная экологическая проблема. В Челябинске на территории бывшего лакокрасочного завода уже более двадцати лет существуют шламонакопители – "бассейны" с кислотной вязкой субстанцией глубиной в три метра.
Пойма главной водной артерии Челябинской области, реки Миасс, находится в непосредственной близости от хранилищ промышленных отходов, которые вместе с дождевой водой попадают в русло реки и отравляют ее фауну.
Уровень кислотности шлама настолько высокий, что из-за чрезмерного закисления окружающей его почвы на местности гибнет любая растительность. Разработчики из Южно-Уральского государственного университета планируют перерабатывать местные накопления шлама для производства инновационного самоочищающегося бетона, решая вместе с тем и серьезную экологическую проблему.
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Кроме того, борьба с загрязнениями реки Миасс может способствовать повышению региональной экономической эффективности из-за возможного возрождения рыболовецкого дела, которое в настоящее время, по мнению экспертов ЮУрГУ, в значительной степени утрачено.
По словам ученых челябинского вуза, из-за крайне высокой антропогенной нагрузки водоем, некогда богатый промысловыми рыбами – налимами, щуками, карасями, карпами, на некоторых участках стал фактически необитаемым.
В университете надеются, что внедрение их разработки, кроме чисто экономического эффекта от производства нового строительного материала, сможет улучшить и экологическую ситуацию.
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