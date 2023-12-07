Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:58 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/natsvalyuty-1914398014.html
Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле
Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле - РИА Новости, 07.12.2023
Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле
При международной торговле необходимо больше использовать национальных валют, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:58
2023-12-07T15:58
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия
индия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914394844_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_268c6a99dfa7c3cae13af96e609854ad.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При международной торговле необходимо больше использовать национальных валют, заявил президент России Владимир Путин. "Второе, что мы должны делать это развивать финансовую инфраструктуру. Нам нужно больше использовать национальных валют во взаимных расчетах. Нам нужно обеспечить безусловную проводку расчетов, чтобы не было никаких заторов", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос как Россия могла бы ускорить расширение масштабов двусторонней торговли с Индией.
https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102512.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914394844_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9a89e69c4c0b7b303c5c81c3e5b4937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Индия, Владимир Путин
Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле

Путин призвал при международной торговле использовать больше национальных валют

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает с темой Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин выступает с темой "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики" на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При международной торговле необходимо больше использовать национальных валют, заявил президент России Владимир Путин.
"Второе, что мы должны делать это развивать финансовую инфраструктуру. Нам нужно больше использовать национальных валют во взаимных расчетах. Нам нужно обеспечить безусловную проводку расчетов, чтобы не было никаких заторов", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос как Россия могла бы ускорить расширение масштабов двусторонней торговли с Индией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Лавров рассказал о будущем процесса дедолларизации в мире
8 ноября, 11:21
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияИндияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала