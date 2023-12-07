https://ria.ru/20231207/natsvalyuty-1914398014.html

Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле

Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле - РИА Новости, 07.12.2023

Путин призвал больше использовать нацвалюты в международной торговле

При международной торговле необходимо больше использовать национальных валют, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:58

2023-12-07T15:58

2023-12-07T15:58

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

россия

индия

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. При международной торговле необходимо больше использовать национальных валют, заявил президент России Владимир Путин. "Второе, что мы должны делать это развивать финансовую инфраструктуру. Нам нужно больше использовать национальных валют во взаимных расчетах. Нам нужно обеспечить безусловную проводку расчетов, чтобы не было никаких заторов", - сказал Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!", отвечая на вопрос как Россия могла бы ускорить расширение масштабов двусторонней торговли с Индией.

https://ria.ru/20231108/lavrov-1908102512.html

россия

индия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индия, владимир путин