https://ria.ru/20231207/natsproekt-1914447365.html

Ефимов: в нацпроект "Производительность труда" вошли 220 компаний Москвы

Ефимов: в нацпроект "Производительность труда" вошли 220 компаний Москвы - РИА Новости, 07.12.2023

Ефимов: в нацпроект "Производительность труда" вошли 220 компаний Москвы

К национальному проекту "Производительность труда" присоединились свыше 200 компаний столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:45

2023-12-07T17:45

2023-12-07T17:45

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

нацпроекты

экономика

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. К национальному проекту "Производительность труда" присоединились свыше 200 компаний столицы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Форум "День производительности труда и наставничества" состоялся в столице. В рамках мероприятия власти и предприниматели приняли участие в обсуждении вопросов касательно экономики, а также новых подходов для повышения производительности труда и уровня мотивации сотрудников.Поприветствовали гостей форума министр экономического развития РФ Максим Решетников и заммэра Владимир Ефимов.Как отметили в пресс-службе, нацпроект "Производительность труда" является мерой господдержки предпринимательства. Благодаря ей возможно увеличить количество выпускаемой продукции, а также сократить издержки производства без дополнительных финансовых затрат. По словам Решетникова, национальный проект доказал свою эффективность – с его помощью свыше 4000 предприятий произвели увеличение прибыли на 318 млрд рублей, что в десять раз превышает бюджет самого нацпроекта."Он помогает не только создать современную производственную систему, но и адаптироваться к ограничениям на рынке труда. За шесть лет нацпроект уже снизил потребность экономики в кадрах на сто тысяч человек. По нашим расчетам, если его продлят, то эффект перекроет более 10% кадрового дефицита в стране к 2030 году", – уточнил Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития РФ.В столице национальный проект реализуют с начала минувшего года. И сейчас 441 предприятие сможет поучаствовать в нем до конца 2024 года."В текущих условиях повышение производительности труда может стать одним из важных факторов развития отраслей отечественной экономики. Столичный бизнес понимает это, поэтому уже 220 московских компаний с совокупной выручкой свыше триллиона рублей подписали соглашения с городом для получения мер адресной поддержки в рамках национального проекта. Половина из них уже завершили активную фазу нацпроекта и увидели реальные положительные эффекты: средний рост производительности труда на предприятии составляет 40%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе добавили, что в ходе форума подводились итоги всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества". Данный конкурс организован с 2019 года в рамках нацпроекта "Производительность труда". ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" стало лидером в номинации "Прорывные технологии производительности труда", а ООО "Воронежсельмаш" лидировало в номинации "Цифровые инновации на предприятии". ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" занял первое место в номинации "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда". ГАПОУ "Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства" стало победителем номинации "Наставничество в социальной сфере".В текущем году на территории столицы впервые состоялся региональный этап конкурса, а две московские компании ГУП "Мосгортранс" и ООО "Айкрафт" стали финалистами и победителями всероссийского конкурса. ГУП "Мосгортранс" стал лидером номинации "Профессиональное развитие молодежи"."Большое внимание участники мероприятия уделили наставничеству как одному из наиболее эффективных инструментов повышения квалификации и профессионального развития работников. Передавая знания и навыки начинающим сотрудникам, способствуя их лучшей адаптации на новом рабочем месте, наставники помогают улучшить качество процессов в своих организациях и повысить производительность труда", - пояснил Ефимов.В Москве с прошлого года нацпроект реализует столичный центр компетенций - АНО "Мосстратегия". Данное ведомство является подведомственным департаменту экономической политики и развития Москвы. На интернет-ресурсе оператора нацпроекта в РФ можно подать заявку на участие с обязательным указанием региона – Москва.В рамках национального проекта экспертами Регионального центра компетенций столицы проводится анализ процессов на предприятии в настоящий момент. Они выявляют уязвимости и презентуют решения, которые позволят повышать уровень эффективности работы компании, а также произвести увеличение доходов бизнеса. Увеличивающиеся финансовые показатели участников национального проекта позволяют им нарастить производство, повысить качество выпускаемой продукции, а также высвободить средства, которые пойдут на внедрение новых технологий.Ранее Ефимов сообщил, что самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход в первые 6 месяцев текущего года, что на 36% превышает аналогичный период 2022 года.

https://ria.ru/20231207/trud-1914328095.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , нацпроекты, экономика