https://ria.ru/20231207/muzey-1914268225.html

Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы

Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы - РИА Новости, 07.12.2023

Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы

В Музее Победы 12 декабря представят однодневную фотовыставку "Основной закон", подготовленную совместно с РИА Новости, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:19

2023-12-07T09:19

2023-12-07T09:19

музей победы

конституция рф

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Музее Победы 12 декабря представят однодневную фотовыставку "Основной закон", подготовленную совместно с РИА Новости, сообщает пресс-служба музея. Экспозиция приурочена к 30-летию Конституции РФ. "Специально к празднику Музей Победы подготовил подарок для гостей. В этот день все посетители временной экспозиции получат в подарок печатный экземпляр Конституции России", — отметили в Музее Победы. На 20 фотопанно для посетителей будет проиллюстрирована история основного закона нашей страны - от создания Конституции в 1993 году до внесения поправок в 2020 году для адаптации к современным условиям и актуальным потребностям общества. Фотографии включают как архивные кадры голосования, празднований прошлых юбилеев Конституции, так и современные снимки торжественных мероприятий и заседаний. Кроме того, Музей Победы совместно с Ассоциацией волонтерских движений РАНХиГС проведет интеллектуальную игру на знание основ Конституции РФ. Участникам предстоит ответить на вопросы блица, разгадать кроссворд, дать развернутые пояснения и др. Присоединиться к игре можно всем желающим от 12 лет. Для юных посетителей в Детском досуговом центре Музея Победы состоится мастер-класс по созданию праздничного тематического сувенира в цветах триколора. Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться на сайте Музея Победы. Начало в 13:00.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

музей победы, конституция рф, москва, общество