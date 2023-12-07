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Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы - РИА Новости, 07.12.2023
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09:19 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/muzey-1914268225.html
Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы
Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы - РИА Новости, 07.12.2023
Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы
В Музее Победы 12 декабря представят однодневную фотовыставку "Основной закон", подготовленную совместно с РИА Новости, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:19
2023-12-07T09:19
музей победы
конституция рф
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Музее Победы 12 декабря представят однодневную фотовыставку "Основной закон", подготовленную совместно с РИА Новости, сообщает пресс-служба музея. Экспозиция приурочена к 30-летию Конституции РФ. "Специально к празднику Музей Победы подготовил подарок для гостей. В этот день все посетители временной экспозиции получат в подарок печатный экземпляр Конституции России", — отметили в Музее Победы. На 20 фотопанно для посетителей будет проиллюстрирована история основного закона нашей страны - от создания Конституции в 1993 году до внесения поправок в 2020 году для адаптации к современным условиям и актуальным потребностям общества. Фотографии включают как архивные кадры голосования, празднований прошлых юбилеев Конституции, так и современные снимки торжественных мероприятий и заседаний. Кроме того, Музей Победы совместно с Ассоциацией волонтерских движений РАНХиГС проведет интеллектуальную игру на знание основ Конституции РФ. Участникам предстоит ответить на вопросы блица, разгадать кроссворд, дать развернутые пояснения и др. Присоединиться к игре можно всем желающим от 12 лет. Для юных посетителей в Детском досуговом центре Музея Победы состоится мастер-класс по созданию праздничного тематического сувенира в цветах триколора. Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться на сайте Музея Победы. Начало в 13:00.
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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музей победы, конституция рф, москва, общество
Музей Победы, Конституция РФ, Москва, Общество

Выставка к 30-летию Конституции РФ пройдет в Музее Победы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПочетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Почетный караул у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Музее Победы 12 декабря представят однодневную фотовыставку "Основной закон", подготовленную совместно с РИА Новости, сообщает пресс-служба музея.
Экспозиция приурочена к 30-летию Конституции РФ.
«
"Специально к празднику Музей Победы подготовил подарок для гостей. В этот день все посетители временной экспозиции получат в подарок печатный экземпляр Конституции России", — отметили в Музее Победы.
На 20 фотопанно для посетителей будет проиллюстрирована история основного закона нашей страны - от создания Конституции в 1993 году до внесения поправок в 2020 году для адаптации к современным условиям и актуальным потребностям общества. Фотографии включают как архивные кадры голосования, празднований прошлых юбилеев Конституции, так и современные снимки торжественных мероприятий и заседаний.
Кроме того, Музей Победы совместно с Ассоциацией волонтерских движений РАНХиГС проведет интеллектуальную игру на знание основ Конституции РФ. Участникам предстоит ответить на вопросы блица, разгадать кроссворд, дать развернутые пояснения и др. Присоединиться к игре можно всем желающим от 12 лет. Для юных посетителей в Детском досуговом центре Музея Победы состоится мастер-класс по созданию праздничного тематического сувенира в цветах триколора. Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться на сайте Музея Победы. Начало в 13:00.
 
Музей ПобедыКонституция РФМоскваОбщество
 
 
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